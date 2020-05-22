‘Eylülde turist patlaması yaşanabilir’

Koronavirüs nedeniyle önceden tatilini satın alan Türkiye’deki tatilcilerden yaklaşık 600-700 milyon TL’lik iptal ve iade talebi gelebileceğini tahmin ettiklerini belirten Bağlıkaya, “Ama haziranda iç hatların başlaması, seyahat kısıtlamalarının gevşemesi ile insanlar da bu panik iptallerinden vazgeçebilirler” dedi. Yurtdışından uçuşların da kısıtlı olarak açılmasını beklediklerini dile getirerek, bu normalleşme adımının bir dönemin bitip bir dönemin başlaması adına önemli olduğunu belirten Bağlıkaya, “THY’nin uçuşlarına başlıyor olması demek, artık koronavirüs ile ilgili sürecin belli bir bölümünün bitmiş olduğunun göstergesi sayılabilir” diye konuştu.

İNSANLAR SIKILDI

Açılacak yurtdışı pazarlarda, ilk başta Polonya, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerin gelebileceğini kaydeden Bağlıkaya, taleplere bakıldığında da oralardan yüksek talep bulunduğunu, İsrail’den de ciddi bir talep aldıklarını söyledi. Bağlıkaya, ilk anda serbest bir turizm hareketi olmayacağını, ülkelerin karşılıklı hareketiyle kontrollü şekilde hareketin başlayacağını dile getirdi. Tüm ülkelerin birbirini takip ettiğini dile getiren Bağlıkaya, “Her gün 10 bin vaka olan bir ülkeden diğer ülkenin turist kabul edeceğini tahmin etmiyorum. Belli ülkeler rakamlara bakarak birbirine seyahati açacaklardır. Haziran ayında standartlar oturtulur ise eylülde ciddi bir turist patlaması yaşayabiliriz. Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden çok fazla turist gelebilir. Seyahat yasağı kalkınca hareketi durdurmak mümkün olmayacak. Çünkü insanlar evde kalmaktan sıkıldı“ dedi. Bağlıkaya, bakanlığın süreç içinde olması gerektiği gibi hareket ettiğini, bu anlamda çalışmalarını yeterli bulduklarını, tüm dünyada zaten durumun aynı olduğunu ve ekstra şeyler yapılamadığının söyledi.