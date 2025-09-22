×
Gündem Haberleri

Eylül'de kara kışı yaşadılar... Kar kalınlığı 30 santime ulaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Kar Yağışı#Meteoroloji
EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 09:57

Karadeniz'in yÃ¼kseklerinde havalarÄ±n soÄŸumasÄ± ile yaÄŸmur yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ± ve eylÃ¼l ayÄ±nda kÄ±ÅŸ manzaralarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–yle ki Bayburt'taki bir yaylada kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸÄ±nca Ã§oban mahsur kaldÄ±. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de gÃ¼ncel hava durumu tahmin raporunu yayÄ±mladÄ±. Buna gÃ¶re aralarÄ±nda Ä°stanbul'un da bulunduÄŸu bazÄ± illerde iki gÃ¼n sÃ¼reli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

DoÄŸu Karadeniz'de Giresun ve Rize'de saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ yer yer sel ve heyelana yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Bayburt baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± illerin yÃ¼ksek kesimlerinde havanÄ±n soÄŸumasÄ± ile saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

YAYLADA Ã‡OBAN MAHSUR KALDI

Bayburt'un yÃ¼ksek kesimlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle merkeze baÄŸlÄ± Ãœzengili kÃ¶yÃ¼nÃ¼n SarÄ± Ã‡iÃ§ek YaylasÄ±'nda bir Ã§oban sÃ¼rÃ¼sÃ¼yle birlikte mahsur kaldÄ±. Aniden bastÄ±ran kar karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¼rÃ¼sÃ¼yle ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§oban, bÃ¶lgeye sevk edilen Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 30 santimetreyi bulduÄŸu yaylada Ã§obanÄ±n mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Ãœzengili kÃ¶yÃ¼ sakinlerinden Ä°rfan Karaaslan, durumu Ä°l Ã–zel Ä°daresine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine hemen harekete geÃ§en Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekipleri, zorlu hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen bÃ¶lgeye ulaÅŸarak, yol aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ekiplerin titiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, fÄ±rtÄ±na nedeniyle kapanan yol ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±, Ã§oban sÃ¼rÃ¼sÃ¼yle beraber gÃ¼venli bir ÅŸekilde yayladan indirildi.

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

Yol gÃ¼zergahÄ±nÄ± ekiplere tarif ederek Ã§alÄ±ÅŸmalara destek veren Karaaslan, "Åžu an 3 bin rakÄ±mda bulunan Ãœzengili KÃ¶yÃ¼ SarÄ± Ã‡iÃ§ek YaylasÄ±'ndayÄ±z. Bir Ã§oban yaylada sÃ¼rÃ¼sÃ¼yle birlikte mahsur kaldÄ±. Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine ÅŸu an geldi, Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. BÃ¶lgede kar bir hayli fazla" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

METEOROLOJÄ° TAHMÄ°N RAPORUNU YAYIMLADI

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¼ncel hava durumu tahmin raporunu yayÄ±mladÄ±. Buna gÃ¶re Ä°stanbul'un da aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± illerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re perÅŸembe ve cuma gÃ¼nleri yurdun kuzeyinde saÄŸanak bekleniyor.

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸ beklenen iller sÄ±rasÄ±yla ÅŸunlar oldu: Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, DÃ¼zce, Zonguldak, BartÄ±n, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun,Â Trabzon,Â Rize

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

Cuma gÃ¼nÃ¼ ise yaÄŸÄ±ÅŸ beklenen iller ÅŸÃ¶yle: Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Ã‡orum, Amasya, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon,Â Rize,Â Artvin

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

BUGÃœN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahminlere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doÄŸu kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

EylÃ¼lde kara kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸadÄ±lar... Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 30 santime ulaÅŸtÄ± Bu illerde yaÅŸayanlar dikkat: Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ± geldi

HAVA SICAKLIÄžI: Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde 3 ila 5 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor.

RÃœZGAR: Genellikle kuzeyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
GÃ¼ncel Meteorolojik UyarÄ± BulunmamaktadÄ±r.

BÃ–LGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA
MARMARA
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ã‡ANAKKALE Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°STANBUL Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KIRKLARELÄ° Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 26Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 34Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

Ä°ZMÄ°R Â°C, 30Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MANÄ°SA Â°C, 34Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

AKDENÄ°Z
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 35Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ANTALYA Â°C, 34Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

BURDUR Â°C, 31Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

HATAY Â°C, 33Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ã‡ANKIRI Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KONYA Â°C, 25Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DÃœZCE Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°NOP Â°C, 25Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ZONGULDAK Â°C, 24Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ARTVÄ°N Â°C, 22Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

RÄ°ZE Â°C, 25Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

SAMSUN Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

TRABZON Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KARS Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MALATYA Â°C, 24Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 29Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP Â°C, 26Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MARDÄ°N Â°C, 27Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

SÄ°Ä°RT Â°C, 29Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

#Hava Durumu#Kar Yağışı#Meteoroloji

