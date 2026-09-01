Eylül geldi yaz bitmedi: Önce 30 derece sıcaklık sonra yağmur... Uzman isim gün gün açıkladı

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Avrupa, yaz boyunca etkisini artıran aşırı sıcakların ve kuraklığın gölgesinde kaldı. Bunaltan sıcaklıklar, yetersiz yağış ve art arda yaşanan sıcak hava dalgaları kıta üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Artan sıcaklıklarla birlikte yağışların azalması, kıtanın birçok bölgesinde ciddi bir kuraklık tablosu oluşturdu.

Kuraklık ve aşırı sıcaklar, özellikle Akdeniz ülkelerinde orman yangınlarının büyümesini kolaylaştırırken, İspanya, Portekiz, Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere çok sayıda ülkede geniş alanlar yangınlardan etkilendi. Türkiye’de de yaz boyunca sıcaklıklar, kuraklık ve yangınlarla ilgili gelişmeler gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Peki, yaz sezonu artık geride kalırken eylül ayı, serinlemeyi beraberinde getirecek mi yoksa yaz bir ay daha uzayacak mı? Önümüzdeki günlerde İstanbul başta olmak ülke genelinde nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? Tüm detaylarıyla mercek altına aldık.

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YAZ BOYUNCA AVRUPA KAVRULDU, TÜRKİYE’DE SICAK HAVA DALGALARI ÖNE ÇIKTI

“2026 yazı Avrupa için olağanüstü sıcak, Türkiye için ise sıcak ama Avrupa’nın batısındaki kadar sıra dışı olmayan; buna karşılık sıcak hava dalgalarının daha sık ve keskin yaşandığı bir yaz oldu” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Özellikle Batı Avrupa ile Türkiye arasında çok belirgin bir sıcaklık farkı ortaya çıktı” dedi. Özdemir, şöyle devam etti:

-- Avrupa’da yazın en dikkat çekici özelliği, mayıs sonundan itibaren başlayan erken sıcak hava dalgalarının haziran, temmuz ve ağustos aylarında da devam etmesi oldu. Avrupa genelinde en sıcak haziran ayı yaşandı. Hava sıcaklığı ortalaması, 1991-2020 dönemi normallerinin 1,78 derece üzerinde gerçekleşti. Batı Avrupa’da ise sıcaklıklar normallerin 3,06 derece üzerinde gerçekleşerek bölge tarihinin en sıcak haziran ayı oldu. Avrupa genelinde sıcaklıklar normalin 0,66 derece üzerinde gerçekleşti. Batı Avrupa’da haziran-temmuz-ağustos dönemi ortalama sıcaklığı da en yüksek seviyeye ulaştı. Üç aylık ortalama 21 derece olurken, bu değer normalin 2,10 derece üzerinde gerçekleşti.

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-- Avrupa’daki asıl dikkat çekici nokta, sadece gündüz sıcaklıklarının değil, gece sıcaklıklarının da çok yüksek olmasıydı. Bazı bölgelerde 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar görüldü. Milyonlarca insanın yaşadığı bölgelerde sıcaklıklar olağanüstü seviyelere ulaştı. Bu nedenle 2026 yazı, Avrupa’da sadece ‘sıcak bir yaz’ değil, sıcak hava dalgalarının arka arkaya geldiği ekstrem bir yaz olarak da değerlendiriliyor.

TÜRKİYE ZAMAN ZAMAN KUZEY AFRİKA VE BASRA ÜZERİNDEN ÇOK SICAKLARLA KARŞILAŞTI

Türkiye’de ise haziran ve temmuz aylarında Avrupa’nın batısındaki kadar olağanüstü yüksek sıcaklıklar yaşanmadığını söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Türkiye’de hava sıcaklığını çok sıcak hissetmemizin nedeni, 2026 yazında zaman zaman Kuzey Afrika, Akdeniz ve Basra/Irak üzerinden sıcak hava taşınımlarının yaşanmasıydı” dedi ve ekledi:

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“Bu sistemler birkaç gün sürdüğünde özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara’nın bazı kesimlerinde çok yüksek sıcaklıklar görüldü. Buna nemin de eklenmesiyle hava sıcaklığı, gündüz ve gece çok ciddi hissedildi. Ağustos ayının özellikle ikinci yarısında Marmara ve kıyı Ege’de poyraz yönünden kuvvetli rüzgârlar etkili olsa da sıcak hava yeniden güçlendi. İstanbul’da bazı günlerde gündüz sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması ve yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olması da önemliydi.”

EYLÜL AYI BOYUNCA NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tabanlı mevsimlik tahmininde eylül için Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların normallerin 1-2 derece üzerinde, bazı bölgelerde 0,5-3 derece üzerinde olması bekleniyor” diyen Dr. Güven Özdemir, “Yağışta ise özellikle Trakya, Marmara’nın güneybatısı, Ege’nin bazı kesimleri, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’de normallerin üzerinde sinyal var. Daha da önemlisi, MGM’nin ekim güncellemesinde Türkiye genelinde yağışın normallerin üzerinde olması öngörülüyor” dedi.

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1-15 EYLÜL ARASINA DİKKAT!

Eylül ayının ilk 15 günlük bölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Güven Özdemir, “Sıcak hava etkisi devam edebilir, Marmara ve Ege’de 30 derecenin üzerindeki günler görülebilir. Ayrıca geceler yavaş yavaş serinlemeye başlayacak ancak denizlerin sıcaklığı nedeniyle özellikle İstanbul’da nem ve bunaltıcılık devam edecek. MGM’nin güncel aylık tahmininde de Türkiye’nin önemli bölümünde sıcaklıkların normallerin üzerinde olması bekleniyor” şeklinde konuştu.

15 günlük bölümde İstanbul’un hava durumuna ilişkin öngörülerini de paylaşan Özdemir, “İstanbul’da 28-32 derece civarında gündüz sıcaklıkları, 20-24 derece civarında da gece sıcaklıkları olacak gibi duruyor. Ancak önemli olan şu: Sıcaklık 30 derece civarında olsa bile deniz sıcaklığı + yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir. İlk ciddi değişim ise eylül ayının ikinci yarısında görülebilir. Burada atmosferin karakteri değişmeye başlayacak. Balkanlar üzerinden serin hava girişleri daha sık hale gelme olasılığı ön planda olacak” dedi.

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İSTANBUL’DA BU HAFTA YAĞIŞ GELİYOR

Dr. Güven Özdemir, İstanbul özelinde bu hafta beklenen hava durumunu gün gün anlattı:

1 Eylül: Güneşli ve sıcak. Yaklaşık 30 derece, gece 20 derece.

2 Eylül: Sıcaklık yine 30 derece civarında. Yaz havası devam.

3 Eylül: Rüzgâr belirginleşiyor. Sıcaklık yaklaşık 29 derece.

4 Eylül: Haftanın kritik günü. Yerel sağanak ihtimali ortaya çıkıyor ve sıcaklık yaklaşık 28 derece geriliyor.

5 Eylül: Yağıştan sonra hava yeniden açıyor; yaklaşık 29 derece.

6 Eylül: 30 derece civarında, güneşli ve tekrar yaz havası.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir

Bu tablonun güncel tahminlerde de görüldüğünün altını çizen Özdemir, “Bu haftanın en önemli tarafı sıcaklığın kendisinden çok cuma günü atmosferin hareketlenmesi. Perşembe günü rüzgârın artması, ardından cuma günü sağanak ihtimalinin ortaya çıkması, kuzey/kuzeydoğudan daha serin hava ile sıcak-nemli havanın karşılaşmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Cuma gününün yağış miktarı ve saatini 48-72 saat kala yeniden kontrol etmenin önemli olduğunu da söyleyen uzman isim, “Kısa süreli sağanaklarda tahminler hızlı değişebiliyor. MGM’nin İstanbul sayfası da saatlik ve beş günlük tahminleri güncelliyor. Özetle: İstanbul’da yaz henüz bitmiyor. Hafta sonu denize girmek ve açık hava için genel olarak uygun görünüyor; Cuma ise haftanın tek dikkat edilmesi gereken günü özelliğini taşıyor” dedi.

SONBAHAR NE ZAMAN TAM ANLAMIYLA BAŞLAYACAK?

“Ekim ayı sonbaharın en ilginç ayı olma özelliği gösterebilir” diyen Dr. Güven Özdemir, “Burada modeller daha dikkat çekici. Copernicus’un ağustos güncellemesinde Avrupa’nın güney ve batısında sonbaharın daha yağışlı geçmesine yönelik sinyal bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa’nın büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olma olasılığı yüksek” dedi.

Özdemir şöyle devam etti: “MGM’nin ekim tahmininde de Türkiye genelinde normalden fazla yağış öngörüyor. Türkiye için olası senaryo: Ekim ayında Ilık + nemli + zaman zaman çok yağışlı. Yani: Sıcaklık düşecek ama yağış başlayacak. Bu klasik bir ‘serin ve yağışlı sonbahar’ yerine, daha çok; sıcak, çok sıcak, ani serinleme, kuvvetli yağış ve sonrasında yeniden ılık şeklinde dalgalanan bir sonbahar olabilir.”