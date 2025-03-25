Eylemlerde 1133 gözaltı

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İzinsiz gösterilere katıldıkları öne sürülen 72 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 1133 oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada “Sokaklarımızın terörize edilmesine müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.

GAZETECİLER DE VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “terör” ve “yolsuzluk” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yaptıkları ve polis uyarısına rağmen dağılmayıp taşkınlık çıkardıkları öne sürülen 72 kişi gözaltına alındı. Dün sabah operasyonlarda gözaltına alınanların arasında gazeteci ve foto muhabirlerinin de olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince son dört günde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçuna karıştığı iddia edilen 216 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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VEBALİNİ ÖDEYEMEZLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır.

12 FARKLI TERÖR ÖRGÜTÜ

Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir. Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez. Milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.”

‘43 PROVOKATÖR YAKALANDI’

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, “Saraçhane’de bu akşam (dün akşam) gerçekleşen gösteri sonrası Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, “Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır. Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte” ifadelerini kullandı. (ANKARA)