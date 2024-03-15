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Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarının kaza sonrası çektiği görüntüler ortaya çıktı! Baba Cihantimur adliyede

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#Timur Cihantimur#Eylem Tok#Eyüpsultan
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 12:06

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ve arkadaşlarının kaza sonrasında telefonla olay yerini görüntüledikleri ortaya çıktı. Öte yandan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Adliyeye gelen baba Cihantimur, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen tek kelime etmedi. Avukatı, ifadeden sonra açıklama yapılacağını söyledi.

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İstanbul Eyüpsultan'da karıştığı ölümlü kazanın ardından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur C.'nin, kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve küfürlü ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur lüks aracıyla seyir halindeyken, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV motosiklete çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından Eylem Tok'un olay yerine gelerek, ehliyeti olmayan oğlu Timur Cihantumur'u önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarının kaza sonrası çektiği görüntüler ortaya çıktı Baba Cihantimur adliyede

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BABA CİHANTİMUR ADLİYEDE: İFADEDEN SONRA AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan soruşturma devam ederken şüphelilerin kaçmasına yardım eden Ayşe Ceren S.'nin tutuklanmış; baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışı yasağı konulmuştu. Savcılığın baba Cihantimur'u ifadesini almak üzere çağırdığı öğrenildi.

Bülent Cihantimur, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturma kapmasında hakkında yurt dışı yasağı konulan baba Op. Dr. Bülent Cihantimur kazayla ilgili ifade verecek.

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OLAY YERİNDE GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Kaza ile ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kaza yapan Timur Cihantimur ve arkadaşlarının kaza sonrası olay yerini cep telefonu ile görüntülediği ve bu görüntüyü sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Timur Cihantimur ve arkadaşlarının ambulans çağırmak yerine kaza yapan araçları ile ilgilendiği görülürken, videoda Timur Cihantimur ve arkadaşlarının küfrettiği anlar da yer alıyor.

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#Timur Cihantimur#Eylem Tok#Eyüpsultan

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