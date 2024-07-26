Eylem Tok‘un ABD'den Türkiye'ye iade süreci... Aci ailesi CNN TÜRK'e konuştu: Onun şimdiki yüzünü görmek isterim! Ne annesi bu katil

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Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok‘un Türkiye'ye iade süreci ile ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Savcının hakime sunduğu taslak metinde Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi kararı yer alıyor.

Anne Pervin Aci, Eylem Tok’un Türkiye’ye iade süreci ile ilgili olarak şöyle konuştu:

Bizim açımızdan iyi gidiyor. Türk adaletine güvencemiz sonsuz. Herkese çok teşekkür ederim. Eylem Tok Türkiye’ye güvenmiyordu. Dönüp dolaşacağı yer Türkiye Cumhuriyeti oldu.

Gene burada yargılanmak istemiyordu. Gene eninde sonunda yargılanacak. 1 Mart’tan beri gecemiz gündüzümüz yok, sadece gece var. Oğluma fazla vakitte ayıramadım bu kadın yüzünden. Neden; oğlumun kanı yerde kalmasın. Böyle yüksekten olanlar, ben bilirim, ben yaparım, gerisini hiç düşünmediler. Bizim gibileri hiçe saydılar ama hak yerini buldu.

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Onun şimdiki yüzünü görmek isterim. Aylardır o çocuğun o gülen yüzü, annesinin hal ve hareketleri ve havalimanından hiçbir şey olmamış gibi giriş yaptığı gitmeleri beni çok üzmüştü.

'NE ANNESİ BU KATİL'

Hadi kaçırıyorsun bir ambulansı erken çağır. Ne annesi bu katil katil. Bir buçuk yaşındaki oğlunu babasız bıraktı. Eline bir tülbent alıyor doğru annesinin elinden tutarak mezara gidiyor. Her gün parçalanıyoruz. Her gün içimizde bir yangın var.

Gittikçe alev alev yanıyoruz. Yazıklar olsun onlara. Ne olurdu yardımcı olsanız.

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ, NASIL ANNEYMİŞ TANIYACAĞIZ'

Baba Özer Aci adaletin tecelli edeceğini vurgularken şu ifadeleri kullandı:

Adalet tecelli edeceğini 5 aydır söylüyorum. Biraz bizi hafife aldı galiba. Milletle iç içe olduk. Milletimizin davası oldu. O adalete hesap verirken kamuoyuna da verecek. Ben hep gelmek zorundalar dedim. 11 Eylül’de Eylem Tok yargılanacak. Savcı iade konusunda talepte bulunmuş. Dört gözle bekliyoruz, nasıl anneymiş tanıyacağız. ABD vatandaşı İngilizce bilmeyen bir çocuk. Karşılayacağız burada yargılanacaklar.

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Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok‘un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tok’un 11 Eylül saat 14.15’te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi. Tok hakkındaki Türkiye’ye iade kararının bu duruşmada netleşmesi bekleniyor.

OĞLUNU YURT DIŞINA KAÇIRMIŞTI

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

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HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Türkiye, geçtiğimiz ay ise anne ve oğlunun ABD'den iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD’de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.