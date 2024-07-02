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Eylem Tok tutuklu kalacak

Güncelleme Tarihi:

#Eylem Tok#İade Davası#Timur Cihantimur
Eylem Tok tutuklu kalacak
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

Oğlu Timur Cihantimur’u 1 Mart’ta İstanbul’da sebep olduğu ve Oğuz Murat Aci’nin ölümüne yol açan kaza sonrası önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok’un Boston’da görülen iade davasının ikinci duruşması dün gerçekleştirildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Tok’un avukatlarının iade davasının reddi için yaptığı talebi açıklayarak duruşmaya başlayan Hakim Donald L. Cabell, savunma makamının iddiasına göre “suçluya yardım etme” suçunun, iadeyi gerektirecek en az 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılamayacağını bunun üzerine savcılığın, “delil karartma” olarak ikinci bir suçlama eklediğini ve bunun da iade davası kapsamında kabul edilebileceğini belirtti.

TELEFONLARI TOPLADI

Savcı Kristen Kearney, Tok’un kazanın yaşandığı gece polisi aramadan, oğlu Cihantimur’un ve arkadaşlarının telefonlarını alarak soruşturmayı engelleme suçunu işlediğine yönelik bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldıklarını belirtti. Savunma makamı, Tok’un Türkiye’den kaçırdığı vakitte Cihantimur’a yönelik suçlama, yakalama kararı ya da yurtdışına çıkış yasağı bulunmadığını iddia ederek savcılığın ABD yasalarında bunun suç olarak karşılığını henüz sunmadığını öne sürüyor.

İadenin gerçekleşebilmesi için Türkiye’de işlenen suçun ABD’de de suç olarak karşılığının olması üzerinde durulan duruşmada hakim, savcılıktan hem savunma makamına hem de mahkemeye bu konuda bilgilendirme yapılmasını istedi. Bir sonraki duruşma tarihi için taraflar ağustos ayı içinde bir araya gelecek.

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#Eylem Tok#İade Davası#Timur Cihantimur

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