Eylem için İran'dan gelen PKK'lı terörist yakalandı

Haberin Devamı

Doğubayazıt ilçesinde Türkiye- İran hudut hattında konuşlanan güvenlik güçleri, 17 Mart'ta tel örgülere takılmış sırt çantasında 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 Kalaşnikof şarjörü, 49 Kalaşnikof mühimmatı ile 9 tabanca mermisi ele geçirdi. Çantanın terör örgütü PKK/KCK'nın İran yapılanması üyesi Suriye uyruklu 'Memo/Mamo-Kasım' kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'e ait olduğu belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Güvenlik güçleri, teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Teröristin silahlı ya da bombalı eylem yapmak için Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı tespit edilen teröristin örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Botan Ergül ile görüştüğü belirlendi. Ardından ikilinin binadan ayrılıp Ergül'ün ikametine gittikleri öğrenildi.

Haberin Devamı

Güvenlik güçleri, 24 Mart'ta düzenlediği operasyonda Ehmet'i kaldığı evde yakaladı. Baskında ayrıca 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Terörist Ehmet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 5 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.