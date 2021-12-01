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Eylem hazırlığındaki terörist kurulan özel ekiple İzmir’de yakalandı

#Diyarbakır#İzmir#Terörist
Eylem hazırlığındaki terörist kurulan özel ekiple İzmir’de yakalandı

Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri ile çekilmiş fotoğrafı bulunan ve Mahmur kampında bomba ve benzeri faaliyetler için eğitim alan Nura İzzet isimli terörist, Diyarbakır emniyeti tarafından kurulan özel ekiple İzmir’de yakalanıp Diyarbakır'a getirildi. Terörist sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Diyarbakır polisi tarafından önceki günlerde bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital verilerde PKK’lı teröristlere ait örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğraflar ele geçirdi. Ele geçirilen fotoğraflar yüz tanıma sistemiyle taranması sırasında Nura İzzet isimli PKK’lının fotoğrafı İzmir’de eşleşmesi üzerine kurulan özel ekip İzmir’e giderek teröristin izi sürülerek yapılan operasyonla yakalayıp Diyarbakır'a getirdi. İzzet'in evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

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Diyarbakır Emniyet müdürlüğü TEM bürosunda ifadesi alınan Nura İzzet isimli terörist daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Teröristin 2012 yılında örgüte Kuzey Irak’ta bulunan Mahmur kampında bomba ve birçok eğitim aldığı öğrenilirken, ayrıca Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Rıza Altun ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu ve eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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#Diyarbakır#İzmir#Terörist

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