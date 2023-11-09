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Eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı

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#Gaziantep#Terörist#PKK
Eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 15:34

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, 2021 yılında örgüt içerisinde ideolojik/silahlı eğitim alan ve ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2021 yılında PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde ideolojik/silahlı eğitim alan ve ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı.

YAKALANAN ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

2021 yılında Suriye-Rakka bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli şahıs, yapılan sorgusunu müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Gaziantep#Terörist#PKK

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