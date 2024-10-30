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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

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#Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı#Bitlis#DEAŞ Operasyonu
Eylem hazırlığındaki DEAŞlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 19:54

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Tatvan'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensubu şüpheli yakalandı.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Eylem hazırlığındaki DEAŞlı yakalandı

Açıklamada, “Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Eylem hazırlığındaki DEAŞlı yakalandı

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#Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı#Bitlis#DEAŞ Operasyonu

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