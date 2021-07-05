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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Eylem hazırlığında yakalanan teröristle iş birliği yapan 15 şüpheli tutuklandı

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Eylem hazırlığında yakalanan teröristle iş birliği yapan 15 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA’da güvenlik güçlerince sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK kadrosunda 'bomba' eğitimi alan, 'Azad Pirsus' kod adlı S.P. isimli teröristin tutuklanmasının ardından, bu teröristle iş birliği içerisinde olanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 15’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 12 Haziran’da Suriye’de terör örgütü kadrosunda 'bomba' eğitimi alan, 'Azad Pirsus' kod adlı S.P. isimli teröristin sansasyonel eylem yapmak üzere Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği bilgisine ulaştı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve kardeşine yönelik eylem amacıyla Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlenen terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla Birecik ilçesinde yakalandı. Terörist, sorgusunda, eylem hazırlığında olduğunu ve kendisine yardımcı olacak 23 kişinin kimliklerini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist S.P., mahkemece tutuklanırken, ifadesinde kendisine yardım edeceğini söylediği 23 kişi ise güvenlik güçlerince Gaziantep ile Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adreslerinde 3 tüfek, 10 şarjör, 283 fişek, 1 gece görüş dürbünü, 1 el bombası ile dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 15’i 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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