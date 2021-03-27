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Gündem
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Eylem hazırlığında olan DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

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Eylem hazırlığında olan DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

Denizli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç. (30), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgütün bombacısı olduğu ve eylem hazırlığında yakalandığı belirtilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç.'yi takibe aldı. Örgütün bombacısı olduğu belirlenen ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen M.Ç., saklandığı evde özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonla dün yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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