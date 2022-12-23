Eyfel’in iki katı çelik! Doğuda ticaret yoluna dev viyadük açıldı

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GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ

“Bitlis’in kuzey-güney istikametindeki ulaşımını sağlayan Baykan Yolu’nun 45.5 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak daha önce tamamladık. Açılışını yaptığımız viyadük sayesinde, Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözdük. Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergâh, heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkân vermiyordu.

TÜM BÖLGEYE

İnşallah son 4.5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek, toplamda 50 kilometrelik bu projeyi, bölgenin ekonomik gelişimine ciddi bir katkı sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız. Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli bir ana güzergâhı durumundaki bu yolun bitmesi, Bitlis’le birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu’nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla, hak ettiği ekonomik ve sosyal gelişme seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır.

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BU SENARYO ARTIK İŞLEMEYECEK

Her ne kadar birileri hâlâ sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak, eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da Allah’ın izniyle bu senaryo artık işlemeyecektir.

Hizmete açtığımız her yatırımı evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin yeni bir tuğlası olarak görüyoruz. eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik, şimdi de küresel öncülüğe çıkartıyoruz.”

RAKAMLARLA İLKLERİN VİYADÜĞÜ

Çelik ortotropik yapıya sahip Bitlis Çayı Viyadüğü, itme-sürme yöntemiyle yapıldı. Yüzde 3.82 eğimle inşa edilen viyadükte ilk kez tutma-sürme uygulaması da gerçekleştirildi. 15 bin 600 ton çelik kullanılarak tek parça inşa edilen viyadükte bin kilometre kaynak yapıldı. Yetkililer, Türk mühendislerinin tasarımında, yüzde yüz yerli ve milli ürün kullanımıyla inşa edilen viyadüğün tutma ve itme sürme çelik ortotropik kutu kesitli olarak Dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olduğuna dikkat çektiler.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında kritik bir geçiş noktasında bulunan viyadük Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına erişim sağlayan uluslararası lojistik koridorunun ulaşım standardını yükseltti. Projeyle güzergâhtaki heyelanlı kesim terk edilerek, güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlandı.