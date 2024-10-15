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Ey Özgürlük sergisi

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#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#Ey Özgürlük#Sergi
Ey Özgürlük sergisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’nin üçüncüsü dün gazeteciler ve sanatseverlerle TGC Basın Müzesi’nde buluştu.

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Sergide 24 sanatçının resim, seramik, heykel, fotoğraf ve kolajdan oluşan eserleri bulunuyor. TGC Basın Müzesi’nde etkinlik kapsamında Yasaklı Kitaplar Sergisi de yer alıyor.

Ey Özgürlük sergisi

Serginin açılışında konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için verdikleri mücadeleye sanatın gücünü de kattıklarını söyledi.

Ey Özgürlük sergisi
Sergi kapsamında Basın Müzesi’ne yaptıkları bağışlarla destek olan TGC üyeleri Faruk Kutlu, Erdoğan Arıpınar ve Bedri Kayabal’a teşekkür plaketi verildi.

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Küratör Fatma Batukan Belge de sergi fikrinin ağır ve zor koşullarda, baskı altında mesleğini hakkıyla yapan tüm gazetecilerin emeğini onurlandırmak için ortaya atıldığını belirterek, “Ama ardından ‘Bir ülkede basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü yoksa o ülkede insan hak ve özgürlükleri de yoktur’ diyerek serginin kapsamını genişlettik. Temel hak ve özgürlüklerin hiyerarşik bir sıralaması yok, birbirlerine bağlı ve eş zamanlı uygulanıyorlar ya da tam tersine ortadan kaldırılıyorlar” diye konuştu. Sergi 1 Kasım 2024’e kadar Fatih Çemberlitaş’taki TGC Basın Müzesi’nde görülebilir.

 

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#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#Ey Özgürlük#Sergi

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