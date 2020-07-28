Evvel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

TDK üzerinden bakıldığı zaman evvel kelimesi, ‘Geçmiş ya da önceki’ gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Bu doğrultuda evvel kelimesi adına belli bir eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Bu kelimeyi kullanabilir ve cümle içerisinde farklı zamanlarda aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Evvel Eş Anlamlısı

Evvel kelimesinin TDK açısından bakıldığı zaman eş anlamlısı, ‘önce’ şeklinde karşılık buluyor. Bu kelimeyi evvel ile aynı anlam üzerinden değerlendirebilir ve farklı yerlerde amaca uygun kullanabilirsiniz. Şimdi buna bir cümle üzerinden örnek vermek gerekirse;

‘’Bir an evvel buradan uzaklaşalım.’’

‘’Bir an önce buradan uzaklaşalım.’’

Görüldüğü gibi hem evvel hem de önce kelimeleri aynı anlam üzerinden cümle içerisinde kullanılmış durumda. Böylece farklı cümlelerde bir yazı yazarken kullanabilir ve anlam karmaşasına girmeden değerlendirebilirsiniz. Özellikle masalların başında kullanılan evvel kelimesi anlamı ile beraber eş anlamlısı üzerinden bu şekilde kullanılmaktadır.