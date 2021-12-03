Adana'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Sokakta yaşayan evsiz Fatihan Çırak, otogarın peronlar bölümünde kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çırak'ı bacağından bıçaklayan kimliği belirsiz şüpheli, olay yerinden kaçtı. Otogar esnafının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bacağından yaralanan Çırak, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.