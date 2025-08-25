Evre Başak Clarke hayatını kaybetti

Haberin Devamı

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan ressam ve dijital tasarım sanatçısı Evre Başak Okumuş (40), 2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlenmiş, aynı yıl oğlu Oscar dünyaya gelmişti. Ancak Evre Başak Clarke’a metastatik bağırsak kanseri teşhisi koyuldu. Hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayan sanatçı, doktorlarının kendisine 3-4 hafta ömür biçtiğini duyurdu.

ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Bu süreçte Clarke, tedavi masraflarını ve küçük oğlu Oscar’ın geleceğini güvence altına almak amacıyla GoFundMe platformu üzerinden “Evre’nin Savaşı: Bebek Oscar’ın geleceği” isimli bir yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 bin 700 kişinin destek verdiği kampanyada 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.

Gözden Kaçmasın İş insanı Yukay’ın cesedi 19 gün sonra bulundu Haberi görüntüle

Ancak kampanya süreci kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar bağış miktarının yüksekliğini, yapılan açıklamalardaki ifadeleri ve şeffaflık eksikliğini eleştirdi. Bazı platformlarda, sanatçının tedavi belgelerini kaldırdığı, sosyal medya hesaplarını gizlediği ve bazı açıklamalarını sildiği iddiaları yer aldı.

Haberin Devamı

ÖLÜM HABERİNİ AİLESİ DUYURDU

Sanatçının ailesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke’ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi. Şimdilik, bu kaybımızla baş etmeye çalışırken mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiliz komedyen Ricky Gervais de kucağında kedisiyle Evre Başak Clarke için özel bir video çekip selam yollamıştı.