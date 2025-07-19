Evlilikleri iptal edildi

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İşinsanı İnan Kıraç’ın (87) kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya (75) ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vermişti. Adli Tıp Kurumu’na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıkmış ve kendisine bir dizi nörolojik test yapılmıştı.

GEÇİCİ VASİ ATANMIŞTI

Rapor sonucunda ise İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine de Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vererek, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atamıştı.

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Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Gizlilik kararı olan duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, İnan Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.