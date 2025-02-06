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Evlilik yıl dönümünde şehit olan Binbaşı Yetişen, kızının doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

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#Şehit#Binbaşı#Murat Kemal Yetişen
Evlilik yıl dönümünde şehit olan Binbaşı Yetişen, kızının doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 19:03

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, evlilik yıldönümünde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), memleketi Aydın'da kızı Ece Yetişen'in (7) doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, şehit oldu. Evlilik yıl dönümünde şehit olan Binbaşı Yetişen'in naaşı, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Aydın'a getirildi.

BABA EVİNİN ÖNÜNDE HELLALİK ALINDI

Evli, 1 çocuk babası olan Şehit Binbaşı Yetişen cenazesi, ilk olarak Efeleler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Şehidin cenazesi, evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehidin annesi Ayşe Yetişen ve eşi Esin Yetişen, askerlerin desteğiyle ayakta durabildi. Burada askeri kamuflaj giyen bir yakını, şehidin çerçeveli fotoğrafını taşıdı.

Helallik alınmasının ardından Şehit Binbaşı Yetişen'in cenazesi ikindide Bey Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Savaş Yetişen, annesi Ayşe yetişen, eşi Esin Yetişen ve bugün doğum günü olan kızı Ece Yetişen, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi, eşi ve kızının tabuta sarılıp, ağlamaları yürekleri dağladı.

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BABASI TEKERLEKLİ SANDALYEDE CENAZEYE KATILDI

Sağlık problemleri nedeniyle cenazeye tekerlekli sandalyeyle katılan baba Savaş Yetişen, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Şehit Yetişen'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kemer Mezarlığı'na götürülüp, şehitlikte toprağa verildi.

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#Şehit#Binbaşı#Murat Kemal Yetişen

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