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Evlilik yıl dönümünde aracında cansız bedeni bulunmuştu! Arka cam detayı: Kırık parçalar delil olarak toplandı

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#Tuğba Koç#Eskişehir#Odunpazarı
Evlilik yıl dönümünde aracında cansız bedeni bulunmuştu Arka cam detayı: Kırık parçalar delil olarak toplandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 12:19

Eskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç’un (25) cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tuğba Koç’un gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen eşi A.K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Tuğba hemşirenin cansız bedeninin bulunduğu otomobilinin arka camının kırık olduğu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, etraftaki cam kırıklarını delil olarak topladığı öğrenildi. 

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Olay, dün Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi.

Evlilik yıl dönümünde aracında cansız bedeni bulunmuştu Arka cam detayı: Kırık parçalar delil olarak toplandı

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu belirlenen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aynı hastanede hemşire olan Tuğba Koç’un, A.K. ile geçen yıl 3 Eylül’de evlendikleri ve evliliklerinin 1’inci yıl dönümü olduğu belirtildi.

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Evlilik yıl dönümünde aracında cansız bedeni bulunmuştu Arka cam detayı: Kırık parçalar delil olarak toplandı

ALPU’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tuğba hemşirenin cenazesi, bu sabah hastane morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Hastane bahçesinde yapılacağı duyurulan tören, ailenin isteğiyle iptal edilirken, cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Alpu ilçesine götürüldü. Tuğba Koç, Alapınar Mahalle Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Evlilik yıl dönümünde aracında cansız bedeni bulunmuştu Arka cam detayı: Kırık parçalar delil olarak toplandı

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir’de yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç’un gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen eşi A.K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN ARKA CAMI KIRIKTI 

Öte yandan Tuğba hemşirenin cansız bedeninin bulunduğu otomobilinin arka camının kırık olduğu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, etraftaki cam kırıklarını delil olarak topladığı öğrenildi. 

 

 

 

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#Tuğba Koç#Eskişehir#Odunpazarı

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