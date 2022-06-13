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Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler

#Kayseri#Talas#Kaza
Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler

KAYSERİ'de, evlilik yıl dönümlerinde vadi kenarında kutlama yapan çift, bozulan otomobillerini iterek çalıştırmak isterken, 100 metrelik uçuruma düşürdü.

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Olay, dün akşam Talas ilçesindeki Derevenk Vadisi'nde meydana geldi. M.Ş., 06 CRM 261 plakalı otomobille evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eşi A.Ş. ile birlikte vadi kenarına geldi. Kutlama sonrası araçlarına binen çiftin otomobili çalışmadı. Bunun üzerine çift, aracı iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada çiftin kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Araç hurdaya dönerken, yaralanan olmadı. Çiftin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceleme başlattı.

Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler

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#Kayseri#Talas#Kaza

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