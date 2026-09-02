Evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasının ardından mağdurlar zinciri çıktı: Senetli araç ve hayvan vurgunu

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Bağcılar’da oto galericilik yapan Zeki Çiçek, 2021 yılında Mahmut O.'nun yanında bulunan Arif Topuz’a kefil olduğunu ve araç almak istediklerini söyledi. Çiçek, hayvan alım satımı yapacaklarını belirten Mahmut O. ve yanındaki kişiye, senet ve sözleşme karşılığında o günkü değeri yaklaşık 900-950 bin lira olan aracını verdiğini, aracın devrinin Arif Topuz’un üzerine yapıldığını anlattı. Bir süre sonra kendisini arayan köylülerin, Mahmut O.'ya hayvan verdiklerini ancak ödemelerini alamadıklarını söylediğini belirten Çiçek, Mahmut O.'nun 34 LS 6846 plakalı aracı hayvan karşılığında takas etmek için kullandığını ve farklı illerde hayvan alım satımı yaptığını öne sürdü. Aracın Erzurum, Kars, Muş ve Bayburt’a gittğini belirten Çiçek Mahmut O.'nun kendisine olan borcunu ödemediğini, daha sonra da kendi firması adına verilen çekin karşılıksız çıktığını, çekte ismi kullanılan İsmail adlı kişinin ise, cezaevinde olduğunu iddia etti. Aracın çeşitli ceza borçlarının bulunduğunu da belirten Çiçek, üzerinde haciz olan aracı satmadığını da belirtti.

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'"BEN KEFİL OLACAĞIM ARABA SATIN ALALIM" DEDİ'

Çiçek, "2021 yılında, Mahmut O. diye bir şahısla tanıştırdılar beni. Bu arkadaşımız düzgün bir arkadaş. Çok efendi bir adam. 'Hoca' diyorlardı, lakabı da bu. Bana geldi, araba istedi. Başka arkadaşa kefil olacağım, ona ben kefil olayım bir araba satın alalım' dedi. Ben de onlara bir araba verdim. 'Ne iş yapacaksınız' dedim. 'Biz hayvan alım işi yapıyoruz.' Satın aldılar. Senetle mukavele yaptım anlaşmayla arabayı verdim. Araba kendi üstüne mukavele yapmadı. Yanında beraber geldiği bir arkadaşı vardı, Arif Topuz diye, onun üstüne yaptı. 2021 yılında satın aldıkları aracın o zamanki değeri 900-950 bin liralık bir evrakı var bende. Şu anda aracın değeri 6-7 milyon lira yapıyor. Bir tane de İsmail'in çeki var, cezaevinde yatıyor adam, 200 bin onun çeki var, 1 milyon 100 bin yapıyor zaten kendi hesabı. Bu zamanki paraya çevirdiğimizde 8-10 milyon lirayı geçiyor" dedi.

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'SENETLE KÖYLÜYÜ DOLANDIRIYOR BU ADAM'

Çiçek, "Erzurum, Kars, Muş, Bayburt arabanın gittiği yerlerden bazılarını söylüyorum. Bu şehirlerde bu arabayla hayvan işi yapacaktı, köylerden hayvan alacaktı. Bir gün benim telefonum çaldı. Köylünün biri beni arıyor. 'Abi ben bu plakalı arabayı (34 LS 6846), alacağım, devri sizdeymiş' dedi. 'Ben bu arabayı size vermedim. Ben bu arabayı Mahmut O.'ya verdim' dedim. Kendisi 'Mahmut O. benimle hayvan karşılığı bu arabayı takas yapacak' dedi. 'Ben ödeme almadan kesinlikle arabanın devrini veremem. Zaten bu arabayı ben Arif Topuz ile Mahmut O.'ya verdim' dedim. Sonra bu Mahmut benim yanıma geldi. 'Abi arabanın devrini sen niye millete 'Vermem' diyorsun, benim işimi baltalıyorsun' dedi. Köylü beni arıyor 'Bu arabanın devrini ver' diye. Ben bu arabanın devrini adama veririm dediğim zaman benim kalkıp o arabanın devrini ona vermem lazım. Sen benimle mukavele yapmışsın, senin daha ödenmemiş 10 senedin var. Bana 'Abi sen kapatacaksın' dedi. Ben de 'Sen kapattın mı devri istemek hakkı senin, adamın değil ki. Yarın dedim bu süre geçtiğinde ben nasıl yapacağım bunu. Adama ne cevap vereceğim' Ben buna 'Yok' dedim ama bazı köylüler buna araba vermiş. Arabayla kabul etmişler takası. Arabaya karşılık veya senede karşılık, senetle köylüyü dolandırıyor bu adam. Senetle hayvanları almış, başka bir şehre bir hayvan pazarlığı yapmış, oraya göndermiş hayvanları. Orada hayvanları sattıktan sonra aracın plakasından firmanın ismini buluyorlar. Beni arıyorlar. Geliyorlar yanıma 'Biz hayvan verdik. Bu arkadaşı nerede buluruz' diye sordular. Ben 'Bu arkadaşın bizdeki adresi bu. Küçükköy'de oturuyor. Sen ne verdin buna' dedim. 'Ben 40 baş büyükbaş hayvan verdim' dedi. Arif Topuz'u aradım numaradan, o arabayı verdiğim arkadaşı. 'Abi o hayvanı almadı. Biz, hayvanı alamadan döndük.' dedi. Meğerse ondan sonra adam o memlekette ekibi kuruyor. İşin içinde muhtar var, köyün muhtarı, imamı var, bir de Mahmut Hoca var. Bu 3 kişi bu köylüden bu hayvanları alıyor. İki kamyon hayvan. Hesabını yapın. Gariban adam bakıyor. Bu adam komple mağdur. Birkaç sefer bu arkadaş beni aradı. 'Kardeşim ben kendi paramı alamıyorum, sana nasıl yardımcı olayım' dedim" şeklinde konuştu.

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'DOLANDIRDIĞI BENİM BİLDİĞİM 1 KİŞİYDİ 10 KİŞİYE ÇIKTI'

Zeki Çiçek, "Geldi buraya, hayvanların burada kesimini yapıyor. 10'lu grup, 20'li grup, 30'lu grup. Burada 7'li hisseleri yapıyor ama 100 tane hisse alıyor, 10 tane hayvan kesiyor. Millete aynı videoyu 4'lü 5'li gruplara dağıtıyor. Bunu sonra öğrendik bunları yaptıklarını. Aracımı bağlattım ama hiçbirşeyini yatırmadım. Cezaların, geçişlerin borcu hepsi duruyor. Niye. Yarın bunu inkar edecek ya bu adam. Bu arabanın HGS, OGS, kaçak geçiş, köprü geçişleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, Osmangazi Köprüsü’nde dolandırdığı, gittiği şehirlerde dolandırdığı insanlar hepsi bu arabayı biliyor. Ben de bu arabayı o yüzden satmadım, üstündeki hacizle duruyor. Niye satmadım. Yarın bu olay patlayacak, ben de buna şahit tutacağım. Arabamız da burada. O yüzden Mahmut O.'un dolandırdığı insan 1 kişiydi 100 kişiye çıktı.Ben mağdurlardan sadece biriyim" dedi.

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'BAŞKASININ TAPULU YERİNİ BİZE SATMIŞ'

Mahmut O.'nun 2019'da kendisine geldiğini belirten mağdur Salim Özcan ise, "Beni Sancaktepe'de çocuklarıyla beraber yapmış olduğu bir inşaattan daire satmam gerektiğini söyledi. "Salim abi çok acil paraya ihtiyacım var. Ya bana borç para ver ya da benim bir dairem var onu satmama yardımcı ol" dedi. 'O zaman bizim al- satçı arkadaşlar var' dedim. Arkadaşlar bana 'Salim abi ben bu adamı tanımam benim muhatabım sensin. Eğer bir yanlış olursa karşılığını senden tazmin ederim' dedi. Ona itimadımdan dolayı kefil oldum. Daireyi gittik gördük. 2+1 Sancaktepe'de bir daire. Orada araştırdılar bu daireler 140 - 150 bin liraya gider dediler. 'Biz al satçıyız 130 bin liradan alırız' dediler. Ödeme planı yapıldı. O şekilde mutabık kalınarak adama 50 bin lira verildi. '1 hafta içinde müşteri bulur satarım tapuyu direk onun üzerine verirsiniz. 1 hafta içinde satamazsam tapuyu ben kendi üzerime alırım.' denilerek para verildi. Arkadaşlar daha sonra daireyi sattılar. Müşteriye daireyi gösterirken Hasan Zaitoğlu diye biri geliyor ve 'Siz ne yapıyorsunuz burada.' diye soruyor. 'Müşteriye daire gösteriyoruz' diyorlar al satçı arkadaşlar. 'Kimin dairesini gösteriyorsun kardeşim, bu daire benim.' diyor. 'Mahmut bize burayı sattı' diyorlar. Tapusunu gösteriyor. Meğer başkasının tapulu yerini bu terbiyesiz bize satmış" ifadelerini kullandı.

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'HAYVANLARIMI 3 AYLIĞINA BENDEN İSTEDİ'

Erzurumlu olduğu öğrenilen Mahmut O.'nun hemşehrisi Hakan Bulut'u da dolandırdığı ortaya çıktı. Bulut, "2022 yılında köye geldi. Eşimin de çok yakın bir akrabası oluyor. Eşim dedi ki 'Buna hayvan verme, bu dolandırıcı, üçkağıtçı. 'Ben de 'Böyle şey yapmaz bize, bu senin yakın akraban' dedim.20 erkek hayvanımı, şu anda piyasa değeri 5-6 bin lira etmektedir. Hayvanları benden 3 aylığına vadeli istedi. Ben de 'Tamam olur akrabayız sonuçta' dedim. Verdim hayvanlarımı. Hayvanlarım gittikten sonra ben araştırdım, gerçekten bu adam dolandırıcıymış, şebekeymiş, şebeke kurmuşlar" dedi.

'111 İCRA DOSYASI VARMIŞ'

Erzurum Gözalan köyünden çiftçi Asim Yeşilyurt da aynı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek, "Hüseyin Akgün şu anki muhtar gelerek 'Mahmut O. Tekirdağ tarafında çiftlik açmış canlı hayvan üzerine ticaret yapıyor. Sende de mal var. Senin malları ona verelim' dedi. Bu muhtar anne tarafından da akrabamız oluyor. Ben de 'Mahmut O.'yu tanımıyorum birşey olursa parasını senden alırım' dedim. Hayvanlarımı 3 aylığına ona verdim. Hüseyin Akgün bana, 'Durumları çok iyidir paran kaybolmaz' dedi. Ben de inandım güvendim. Malı verdik ama senet evrak yapmadık. Ben Hüseyin Akgün'e ben senet yapacağım sen de imza at' dedim. Mal gittikten sonra Hüseyin Akgün de senede imza atmadı. Senetleri aldım şu anda elimde mevcut. Şu an evrakım da icrada. Ben imamım Allah yolundayım kimsenin hakkını yemem. Duyduk ki 111 icra dosyası varmış. Önceden bilseydim niye ben ona satayım ki. Cami arsası alıyor, cami arsasının hibesini zimmetine geçiriyor, cami arsasını satıyor. Rica ediyorum yetkililerden, devlet kurumlarından yardım talep ediyoruz" diye konuştu. Diğer yandan Mahmut O. ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.