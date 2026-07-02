Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandı

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Şanlıurfa’dan Nevşehir’e gelen S.Ç.A. ile H.D. adlı 2 kadın, burada Y.A. ile tanıştı. Daha sonra Y.A.’nın annesi İ.A. ile de tanışan ikili, ailenin güvenini kazandı. Bir süre sonra evlilik için hazırlıklara başlayan Y.A., şüphelilerle sarrafa gidip yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın takı satın aldı.

Düğün hazırlıkları bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit ve çeşitli kıyafetler ile damat ve annesine ait cep telefonlarını alan S.Ç.A. ve H.D., kayboldu. Ardından 2 kadın şüpheli, Nevşehir’den ayrılıp Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktı.

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YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Dolandırıldığını anlayan Y.A., polis merkezine başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde oldukları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyonda, H.D. ve S.Ç.A.’nın bulunduğu araç durduruldu. Yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para, takı ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Nevşehir’e getirilip adliyeye sevk edildi. S.Ç.A. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

SARRAFTAN ALTIN ALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Nevşehir’de yaşayan Y.A.’yı (38) evlilik vaadiyle kandırıp, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu alıp kaçan gelin adayı Hayat Dolaş (20) ile iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa (46) tutuklandı. Şüphelilerin sarraftan altın aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Dolaş’ın bilezik denediği anlar da yer aldı.

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