×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Sümeyra Çelik Alhazaa#Hayat Dolaş
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 13:47

Nevşehir'de evlilik vaadiyle kandırdıkları Y.A.'dan yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, nakit para ve cep telefonu alarak kaçan gelin adayı Hayat Dolaş ile iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa Kayseri’de yakalandı. Ele geçirilen altın ve telefonlarla birlikte Nevşehir'e getirilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Şanlıurfa’dan Nevşehir’e gelen S.Ç.A. ile H.D. adlı 2 kadın, burada Y.A. ile tanıştı. Daha sonra Y.A.’nın annesi İ.A. ile de tanışan ikili, ailenin güvenini kazandı. Bir süre sonra evlilik için hazırlıklara başlayan Y.A., şüphelilerle sarrafa gidip yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın takı satın aldı.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandı

Düğün hazırlıkları bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit ve çeşitli kıyafetler ile damat ve annesine ait cep telefonlarını alan S.Ç.A. ve H.D., kayboldu. Ardından 2 kadın şüpheli, Nevşehir’den ayrılıp Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandı

Haberin Devamı

YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Dolandırıldığını anlayan Y.A., polis merkezine başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde oldukları tespit edildi.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyonda, H.D. ve S.Ç.A.’nın bulunduğu araç durduruldu. Yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para, takı ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Nevşehir’e getirilip adliyeye sevk edildi. S.Ç.A. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandı

SARRAFTAN ALTIN ALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Nevşehir’de yaşayan Y.A.’yı (38) evlilik vaadiyle kandırıp, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu alıp kaçan gelin adayı Hayat Dolaş (20) ile iş birlikçisi Sümeyra Çelik Alhazaa (46) tutuklandı. Şüphelilerin sarraftan altın aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Dolaş’ın bilezik denediği anlar da yer aldı.

Gözden KaçmasınBariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kameradaBariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kameradaHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKüçükçekmecedeki Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savcılık mütalaasını açıkladıKüçükçekmece'deki Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savcılık mütalaasını açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Sümeyra Çelik Alhazaa#Hayat Dolaş

BAKMADAN GEÇME!