Evlilik vaadine 210 milyon ve 4.5 milyon dolarlık yalanlama

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent, ev hapsiyle serbest bırakılan Sevda Kurt’un “evlilik vaadiyle kandırılarak yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldığı” yönündeki iddialarını reddetti. Levent, paylaştığı protokol ve MASAK raporlarını işaret ederek, Kurt’a 210 milyon TL ile 4,5 milyon dolar geri ödeme yaptığını savundu. Ahbap Derneği’ne yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “Dernekler Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent, Sevda Kurt’un kendisine yönelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

‘ALACAĞINI HÜKME BAĞLADI’

Haberin Devamı

“Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır” diye yazan Levent, şunları kaydetti: “Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır.”

Levent, söz konusu protokolü de paylaştı.

SEVDA KURT: TEK SUÇUM GÜVENMEK

Sevda Kurt ifadesinde Haluk Levent’in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığın savunarak,“Tek amacım ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. Bu amacıma ulaşmak için o dönem ülkemizde boy boy haberleri yapılan bir derneğe güvendim. Haluk Levent isimli şahıs tarafından yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım. Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım.Mağdurum, şikâyetçiyim” demişti.

OĞUZHAN UĞUR’UN EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un emniyet ifadesi ortaya çıktı. Uğur ifadesinde, deprem bölgesindeki ‘para topluyoruz’ ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek, “Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. Ahbap’a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Aktardığımız şey para değil bilgidir. Ahbap Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Ancak sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN’larını ve telefonlarını paylaştım. Ahbap Derneği’ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım” dedi.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur’un yanı sıra , Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün de gözaltına alınmıştı.