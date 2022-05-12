Evlilik tekliflerinde ‘küçük yüzük’ sendromu… Aşk mı büyük, taş mı?

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Evlenmek başlı başına oldukça masraflı bir süreç. Hele çiftler tüm adetleri yerine getirmek isterse, sözdü, nişandı, kınaydı, bohçaydı, düğündü derken harcamalar alıp başını gidiyor.

Çiftlerin ciddi borca girdiği bu dönemde, erkeklerin stresi ise daha evlilik sürecine adım atılmadan başlıyor.

Hepinizin tahmin edeceği gibi evlilik teklifi ve yüzük seçiminden bahsediyoruz. Yüzük meselesi erkeklerin üzerinde deyim yerindeyse ciddi bir baskı oluşturuyor. Özellikle evlilik teklif ederken bir ‘kural’ niteliği taşıyan pırlanta yüzüklerin çok pahalı olması, “yeterince büyük mü” ve “modeli beğenilir mi” korkusu erkekleri bunalıma sokuyor.

SEVGİLİSİ YÜZÜĞÜ KÜÇÜK BULUNCA CANINA KIYMAK İSTEDİ

Evlilik teklifi sırasında yaşanan yüzük krizine en yakın tarihli örnek geçtiğimiz günlerde meydana geldi. 32 yaşındaki Onur A., Sarıyer’de bir mekânda Rus vatandaşı sevgilisi İrina D.’ye evlilik teklif etti.

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Cebinden çıkardığı yüzüğün kutusunu açmadan evlilik teklif eden ve “Evet” cevabı alan Onur A. için işler yüzük kutusu açılınca bir anda değişti…

İddiaya göre teklife olumlu cevap veren İrina D., yüzüğü gördüğünde ise pek mutlu olamadı. Tektaş yüzüğü küçük ve ucuz bulan genç kadın, “Bu yüzük ne? Seninle evlenmek istemiyorum” diyerek Onur A.’ya tepki gösterdi.

Aldığı yanıt karşısında şok olan Onur A., mekândan ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken öfke ve üzüntüye kapılan genç adam intihar etmek istedi.

SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu bundan vazgeçen Onur A., sevgilisinin kendisiyle dalga geçtiğini, gururunu ve onurunu kırdığını söyledi ve İrina D.’den şikayetçi oldu. Yüzüğün küçük olduğunu söyleyerek evlilik teklifini reddeden kadın hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Onur A.’nın başına gelen şey aslında pek çok erkeğin korktuğu bir durum.

‘Büyük yüzük’ konusu uzun yıllardır süregelen bir tartışma olmaya devam ediyor. Bazı kadınlar evlilik teklifi sırasında verilen yüzüğün taşının büyüklüğüne çok önem veriyor, bazıları buna hiç takılmıyor, bazıları da yüzük olmasa bile olur diyor…

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Erkekler ise her halükârda bunun baskısını yaşıyor, nasıl büyük yüzük alacağım diye kara kara düşünüyor; yüzüğü aldıktan sonra da taşı ve modeli beğenilmezse diye korkuyor.

Biz de Onur A.’nın yaşadıklarından yola çıkarak kadınlara ve erkeklere yüzük meselesini sorduk. Erkekler yaşadıkları endişeleri ve ‘burukluk’ hikayelerini anlatırken, kadınlar ise yüzük konusuna kendi pencerelerinden cevap verdiler.

'AŞKIN GÖSTERGESİ TAŞIN BOYUTU İLE AÇIKLANABİLİR Mİ?'

S. G. / 37 yaşında

Şu hayatta anlamlandıramadığım iki şey var; biri kadınların tektaşa verdiği değer diğeri de gelinlik... Gelinlik için ölüp biten kadınlar var. Bir gün boyunca kendilerini prenses gibi hissetmeyi, tüm gözlerin onların üzerinde olmalarını mı seviyorlar? Peki… Düşününce bu yine de kabul edilebilir. Peki tektaş?

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Aşkın ya da sevginin göstergesi bir taşın boyutu ile açıklanabilir mi? Gerçekten büyük saçmalık. Evlenmeyi hiç düşünmüyorum ve bu nedenle hiç tektaş diyaloğum olmadı. Fakat arkadaş çevremden duyduklarım, çok doğru yolda olduğumu bir kez daha gösteriyor.

Geçen yıl evlilik teklifi yapmayı düşünen çocukluk arkadaşımla kuyumcuya gittik. Kendisine yardımcı olmamı istedi ama tektaştan daha doğrusu yüzükten pek anlayan biri değilim. O da “güzel ya da değil desen benim için yeterli" dedi.

Kuyumcu önümüze onlarca tektaş çıkardı. Meğer taşların hepsi pırlanta olsa da karat diye bir detay varmış. 0.10 karattan 2,3 karata ve daha büyüğüne kadar değişiyor. Haliyle her bir karatta fiyat artıyor. Taşı biraz küçük tektaş beğendik. Çünkü arkadaşımın bütçesi ona yetiyordu.

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Çocuk büyük bir mutlulukla yüzüğü aldı ve nasıl evlenme teklifi yapmalıyım telaşına düştü. O kadar mutluydu ki… İki gün sonra aradım ve durumu sordum. Arkadaşım, “Evlenme teklifimi o an kabul etti ama ertesi gün taşın boyutu küçük gibi sanki gibi cümleler kurdu” dedi. Gerçekten pes!

Aşkın ve romantikliğin simgesi olarak adlandırılan pırlantalar göründüğü kadar masum mu? Bu değerli taşlar hangi şartlarda, nasıl çıkarılıyor biliyor musunuz? Elmas madenlerinin anavatanı olan Afrika’da yerli halk, geçimini sağlayabilmek için madencilik yapmak zorunda kalıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve Sierra Leone gibi madenlerin bol, madenciliğin de yaygın olduğu ülkelerde 11 yaşındaki çocuklar dahil olmak üzere binlerce insan canını tehlikeye atarak ‘aşkın simgesi’ elmasları toprağın altından çıkarıyor.

Sierra Leone'da bir maden işçisi, çıkardığı elmasları yıkıyor.

'EŞİME BÜYÜK YÜZÜK ALAMADIM, İÇİM BURUK'

Caner T. / 32 yaşında

Üç yıldır evliyim. Eşime evlilik teklif ederken yüzük stresine girmedim dersem yalan olur. Benim bütçem o dönem çok fazla değildi ama yine de güzel bir yüzük almak istiyordum. Pırlanta almak için araştırmalara başladım, cebime uygun en ‘büyük’ yüzüğü bulabilmek için çok araştırdım. Büyük dediğime bakmayın, aldığım, alabildiğim yüzük noktadan biraz daha büyük…

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Hakkını yiyemem eşim böyle şeylere hiç takılmaz ama ben kendimi çok buruk hissettim. “Neden daha iyisini, daha büyüğünü alamıyorum” diye çok üzüldüm ama elimden daha fazlası gelemiyordu.

Böyle hissetmemin sebebi ise çok uzun zamandır var olan ve benim de içime işlemiş olan ‘daha büyük yüzük demek daha fazla değer vermek demek’ algısı sanırım.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu madenciler, elmasları çıkarmak için girdikleri çukurlarda, çöken duvarların altında kalarak hayatını kaybediyor.

'PAHALI VE BÜYÜK DEĞİL, BANA ÖZEL OLMALI'

Çiğdem K. / 26 yaşında

Yüzük konusu bence önemli. Ama benim için önemi pahalı ya da büyük olması değil, ‘bana özel’ düşünülmüş olması. Hayatım boyunca takacağım yüzüğün özel olmasını beklerim. Pırlanta olmak zorunda değil ama pırlanta gibi görünen düz bir yüzük de olmamalı. Bu benim gözümde ‘çakma ayakkabı’ gibi bir imaja sahip. Onun yerine çok daha uygun fiyatlı olan doğal taşlı bir yüzük bile kabulümdür. Yeter ki bana özel olsun. Öte yandan partnerimin maddi durumu iyiyse de daha özel bir şeyler beklerim elbette.

Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre, çok az sayıda insan pahalı mücevherlerindeki değerli taşların nereden geldiğini veya çıkarıldığı koşulları biliyor.

'KISA ZAMANDA EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM AMA YÜZÜK STRESİ YAŞIYORUM'

Ubeyd B. / 31 yaşında

Şu anda bir kız arkadaşım yok, kısa zamanda evlenmeyi de düşünmüyorum. Ancak yine de ileride bir gün o kişiyi bulur ve evlilik teklif etmek istersen diye stres yaşıyorum. Düğün, ev masrafları bir yana evlilik teklif ederken alacağım yüzüğü düşünüyorum. Modeli beğenilmezse ve küçük görülüp daha büyüğü istenirse diye stres oluyorum. Çünkü kadınlar yüzüğe çok fazla önem veriyor. Ya bütçem yetmezse ya güzel yüzük alamazsam diye korkuyorum. Acaba şimdiden bunun için para mı biriktirmeye başlasam?

Gelişmekte olan ülkelerdeki iş ilişkileri hakkında rapor veren bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Swedwatch, 2018 yılında Güney Afrika’nın kuzey kesimlerde yer alan maden ocaklarında çalışan 600 kişiyi kapsayan önemli bir ankete imza attı. Ankete katılanların yüzde 67’si maden tekellerinin topraklarına el koyduklarını ve kendilerine herhangi bir ödemede bulunmadığını, yüzde 64’ü de maden tekellerinin ocakları açmasının toplumu olumsuz etkilediğini söylerken yüzde 62’si ise maden ocaklarının suyun kalitesini düşürdüğünü belirtti.





'PIRLANTAM YOK, BUNUN BİR ÖNEMİ DE YOK'

Gülizar Ö. / 29 yaşında

Eşim bana evlilik teklif ederken pırlanta yüzük almadı. Normal bir yüzük ile teklif etti. Bu konu aramızda hiçbir zaman konuşulmadı, sorun olmadı. Hiç yüzük almasaydı da ben onunla zaten evlenecektim. Altın, pırlanta ya da herhangi bir yüzük olması benim için mühim değil…

‘DOĞRU YÜZÜK DOĞRU ADAM DEMEKTİR’

Şeyma D. / 41

Bu yüzük konusunda ne kadar tepki çekeceğimi bilsem de asıl fikrimi söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım. Evlilik teklif edilirken verilen yüzük benim için çok önemli. Başkaları önemsemiyor olabilir ya da önemseseler de dile getirmeyi tercih etmiyor olabilirler. Fakat ben eşime de daha evlenmeden önce yüzüğün benim için önemli olduğunu defalarca kez söyledim. Buna rağmen bana istemediğim tarzda bir yüzükle evlenme teklif etseydi cevabım ne olurdu bilemiyorum. Bana göre ‘doğru yüzük doğru adam’ demek. Doğru yüzüğü bulamayan kişi ise hayatını geçireceğin kişi değildir.

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