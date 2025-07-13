Evlilik teklifinin dozunu kaçırdı

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Adana’da bir sürücü kursunda çalışan Şakir Karakaya (29), hem iş arkadaşı hem de çocukluktan bu yana sevgilisi olan Nazlı Gümüş’e (26) ilginç evlenme teklif yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte silahlı saldırı mizanseni ayarladı. Sevgilisi Gümüş ve arkadaşlarıyla buluşmak için Çukurova ilçesine gelen Karakaya, kurgu gereği otomobilden indiği sırada yanına motosiklet ile yaklaşan kasklı arkadaşı silahla ateş ediyormuş gibi yaparak yere attığı torpilleri patlattı. Vurulmuş gibi yapan Karakaya, otomobilin arkasına geçerek üzerine kırmızı gıda boyası döküp yere uzandı. Bu sırada sevgilisinin vurulduğunu sanıp Karakaya’nın yanına koşan Gümüş, sürpriz evlilik teklifiyle karşılaştı. Genç kadın, sevgilisinin yaptığı bu sürpriz evlilik teklifinde önce korku dolu anlar yaşadı, daha sonra da mutlulukla ‘Evet’ diyerek kabul etti.

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ÇEVREDEKİLERİHBAR ETTİ

Karakaya’nın gerçekten vurulduğunu zanneden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekibini görünce şaşkına dönen Karakaya, Gümüş ve arkadaşları, gerçeğin farklı olduğunu anlatmaya çalışsalar da ifadeleri alınmak üzere Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.

‘ADRENALİN OLSUN İSTEDİ’

Gazetecilere olayı anlatan Şakir Karakaya, Nazlı Gümüş ile 14 yıllık sevgili olduklarını söyledi. Gümüş’ün çocukluktan bu yana romantik bir evlilik teklifi istemediğini aktaran Karakaya, “Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikâyet ettiler” dedi.

Gümüş ise hislerini, “Kötü bir şeydi ama hep hayalim olan bir şeydi, çok mutluyum. İyi ki evet” diyerek aktardı.