Evlilik teklifini reddeden komşusunu vurmuştu: Cezası belli oldu

Kayseri'de evlenme teklifini kabul etmeyen eski komşusunu parkta tabanca ile vurduktan sonra bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalanan S.S., karar duruşmasında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık S.S. ve avukatı ile F.A.'nın avukatı katıldı. Olayda yaralanan F.A.'nın avukatı sanığın hiçbir iddiasını ispatlayamadığını belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan S.S. ise F.A. ile bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşadıklarını, F.A.'nın kendisinin videolarını çekerek, internete yüklediğini söyledi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti S.S.'nin öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl, ruhsatsız silah taşımak suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

