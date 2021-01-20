Evlilik teklifine evet! 'Drift'e hayır

Göksu ve arkadaşları, önceki gün saat 19.00 sıralarında Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu’nun bahçesinde buluştu. Kız arkadaşı Gözde ile okulun bahçesine giden Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.

JANDARMA YAKALADI

Bu sırada gencin arkadaşlarından biri de 07 FK 354 plakalı otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmaya başladı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma, sürücü S.C.’ye (33), B.Ş.’ye (29) ve 22 kişiye toplam 78 bin 137 lira ceza kesti.

‘YÜZYILIN TEKLİFİ’

İsmail Göksu, “Yüzyılın evlenme teklifi bu olsa gerek. Saat 19.00 sıralarında arkadaşlarım ile toplandık. İnsanlarımız biraz meraklı oluyor. Hafif hafif çoğaldık. Ama kesinlikle sosyal mesafe kurallarına uyduk. Sadece taşkınlık olarak bir drift yapma işi oldu. O da olmasa iyi olacaktı. Kız arkadaşım evlenme teklifimi kabul etti. Günün en önemli ve keyif verici olayı da o zaten. Gerisi hüsran” dedi.