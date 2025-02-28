Evlilik teklifi karşısında önce şaşırdı sonra 'evet' dedi... 'Nişanlım bu teklifi beklemiyordu'

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Çorum’un İskilip ilçesi Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, kız arkadaşı Ayşe Nur ile birkaç ay önce nişanlandı. Nişanlısı Ayşe Nur'a evlilik teklifinde bulunmak isteyen Ayva, ilginç bir yöntem seçti. Traktörü ile tarlaya "Benimle evlenir misin?" yazan Ayva, bu anları dron ile kayıt altına aldı. Genç çiftçi daha sonra nişanlısını tarlaya getirdi. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Ayşe Nur, daha sonra Ayva'nın teklifine "evet" yanıtını verdi.