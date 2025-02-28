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Evlilik teklifi karşısında önce şaşırdı sonra 'evet' dedi... 'Nişanlım bu teklifi beklemiyordu'

Güncelleme Tarihi:

#Evlilik Teklifi#Çorum#İskilip
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 09:22

Çorum’un İskilip ilçesinde bir çiftçi, traktörle tarlaya "Benimle evlenir misin?" yazarak kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Cihat Ayva çiftiçilik yaptığını belirtirken, " Nişanlıma nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşündüm. Sonra aklıma tarlaya traktörle 'benimle evlenir misin' diye yazmak geldi. Nişanlım bu teklifi beklemiyordu, çok şaşırdı ve sonra 'evet' yanıtı verdi. Mutluyum, yazın inşallah düğünümüz olacak" ifadelerini kullandı.

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Çorum’un İskilip ilçesi Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, kız arkadaşı Ayşe Nur ile birkaç ay önce nişanlandı. Nişanlısı Ayşe Nur'a evlilik teklifinde bulunmak isteyen Ayva, ilginç bir yöntem seçti. Traktörü ile tarlaya "Benimle evlenir misin?" yazan Ayva, bu anları dron ile kayıt altına aldı. Genç çiftçi daha sonra nişanlısını tarlaya getirdi. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Ayşe Nur, daha sonra Ayva'nın teklifine "evet" yanıtını verdi.

Evlilik teklifi karşısında önce şaşırdı sonra evet dedi... Nişanlım bu teklifi beklemiyordu
Bulduğu fikri nişanlısının çok beğendiğini ifade eden Cihat Ayva, "İskilip ilçesinin Örübağ köyünde çiftçilik yapıyorum. Nişanlıma nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşündüm. Sonra aklıma tarlaya traktörle 'benimle evlenir misin' diye yazmak geldi. Nişanlım bu teklifi beklemiyordu, çok şaşırdı ve sonra 'evet' yanıtı verdi. Mutluyum, yazın inşallah düğünümüz olacak" dedi.
Evlilik teklifi karşısında önce şaşırdı sonra evet dedi... Nişanlım bu teklifi beklemiyordu


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#Evlilik Teklifi#Çorum#İskilip

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