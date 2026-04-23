Evlilik tehdidine ev hapsi: "Teslim etmezseniz saldırı büyük olacak" demiş

#Evlilik Tehdidi#Sanal Medya#Jandarma Gözaltı
Evlilik tehdidine ev hapsi: Teslim etmezseniz saldırı büyük olacak demiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 14:29

Burdur'un Bucak ilçesinde sanal medyada paylaştığı videoda evleneceği kişinin kendisine teslim edilmemesi halinde saldırı yapacağını söyleyen H.E. (46) jandarma tarafından gözaltına alındı. H.E., daha sonra ev hapsi kararıyla bırakıldı.

Bucak'ta yaşayan H.E., sanal medya hesabından paylaştığı videoda, evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini, aksi halde büyük bir saldırı yapacağı tehdidinde bulundu.

"TESLİM ETMEZSENİZ SALDIRI BÜYÜK OLACAK"

Paylaştığı videoda, "Sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Evleneceğim kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ne jandarma ne polis dinlerim" sözlerini kullanan H.E.'nin yakalanması için jandarma harekete geçti.

Gözden KaçmasınTBMMde 23 Nisan özel oturumu | TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şartTBMM'de 23 Nisan özel oturumu | TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şartHaberi görüntüle

GÖZALTINA ALINDI

H.E. dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.E., nöbetçi hakimlik tarafından ev hapsi kararıyla bırakıldı. Diğer yandan H.E.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor talep edildiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınTehdit telefonları alıyoruz | Hem araç sahipleri hem sanayici mağdur: Her telefonda işin aslını anlatmaya çalışıyorlar'Tehdit telefonları alıyoruz' | Hem araç sahipleri hem sanayici mağdur: Her telefonda işin aslını anlatmaya çalışıyorlarHaberi görüntüle
#Evlilik Tehdidi#Sanal Medya#Jandarma Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!