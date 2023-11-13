Evlilik programında tanınan Yeliz, öldüresiye dövülmüştü... Saldırganının cezası belli oldu

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Kağıthane Merkez Mahallesi’nde 16 Ekim 2022'de kaldırımda yürüyen kız kardeşler Elif Kılıç (29) ile Yeliz Kılıç'ı (22) otomobilinden inerek darp ettiği iddia edilen sanık Fırat Soylu(26)’nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

DEHŞETİ YAŞATAN SANIĞA 7 BİN 200 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Duruşmada müştekiler avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söylerken sanık avukatı ise müvekkilinin meşru müdafaa hükümleri uygulanmak suretiyle beraatına karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fırat Soylu'yu müşteki Elif Kılıç ile Yeliz Kılıç'ı “basit yaralama” suçundan toplamda 7 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı.

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“KADINA ŞİDDET VAKALARININ EN ÇARPICI ÖRNEĞİ”

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Kılıç kardeşlerin avukatı İsmailcan Civaş, “Öncelikle malumunuz kamuoyuna maalesef son günlerde damgasını vurmuş olan, kadına karşı şiddet vakalarının en çarpıcı örneklerinden birisiyle karşılaştık. Gelinen bu aşamada ilk derece mahkemesi Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesi 2’nci fıkrası uyarınca sanık hakkında en alt sınırdan cezaya hükmetmiş olup söz konusu şahsı yalnızca adli para cezasına çarptırmıştır” dedi.

“SABİT İZ OLMASINA RAĞMEN EKSİK İNCELEMEYLE KARARA BAĞLANDI”

Avukat Civaş, “Tüm kamuoyunun malumu olan iş bu dava dosyasında müvekkillerimiz sokak ortasında önce sözlü tacize uğramış olup akabinde sanık tarafından gayet soğukkanlı biçimde dakikalarca darp edilmiştir. İş bu darp eylemleri sonucunda müvekkilim Yeliz Sarıgül Kılıç’ın olay esnasında yüzüne almış olduğu sert darbelerden dolayı dudak bölgesinde sabit bir iz meydana gelmiş olmasına rağmen ilk derece mahkemesince bu husus tam olarak aydınlatılmadan eksik incelemeyle karara çıkarılmıştır” ifadelerini kullandı.

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“SANIK LEHİNE VERİLEN İFADELER BİRBİRİYLE ÇELİŞMEKTEDİR”

Civaş, “Dosyada yer alan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde soruşturma aşamasının başından sonuna kadar hem sanığın vermiş olduğu ifadeler hem de tanıkların sanık lehine verdiği ifadelerin tamamı birbiriyle çelişmektedir. İlk derece mahkemesince adli para cezasıyla cezalandırma kararını yerinde görmüyorum” şeklinde konuştu.

“ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILMASI KARARI YERİNDE DEĞİLDİR”

“Müvekkillerimden Yeliz Sarıgül Kılıç, sosyal medyada popüler olan bir evlilik programında yarışmacı olarak boy göstermektedir” diyen Avukat İsmailcan Civaş, “Söz konusu olaydan dolayı yüzünde sabit bir iz meydana geldiği için bu mağduriyeti arşa tırmanmıştır. Olaydan uzun bir süre sonra müvekkillerimden Elif Kılıç’ın çenesinde bir kırılma meydana gelmiştir. Sonrasında hastaneye gittiğinde yüzüne karşı daha önce aldığı darbeden dolayı çene kırığının meydana geldiği söylenmiştir. Her iki müvekkilimin de bu şekilde mağdur edilmiş olmasına rağmen sanık şahsın yalnızca adli para cezasına çarptırılması kararı yerinde değildir” diye konuştu.

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