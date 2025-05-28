‘Evlilik iptali’ kararı Temmuza kaldı

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Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’na (ATK) giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10’uncu İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç’a bir dizi nörolojik test yaptı. İnan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor, mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi, gİnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vererek, Mart 2025’te avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin’i vasi olarak atadı. Mahkeme ayrıca, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.