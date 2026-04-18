Evlilik bitiren ‘Bağımlılık’

Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin evliliği zamanla fikir uyuşmazlığı ve farklı düşünce ayrılıkları nedeniyle çatırdamaya başladı. Eşine sürekli onur kırıcı söz ve davranışlarda bulunan F.G. isimli erkek, bu eylemlerini daha da ileri götürerek fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Herhangi bir işte çalışmayan F.G., evin geçimi ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmedi. İnternet bağımlısı olan F.G., sabaha kadar internette yazışarak ve oyunlar oynayarak zaman geçirdi.

‘HAYAT ÇEKİLMEZ BİR HALE GELDİ’

Eşinin kendisi ve çocuklarıyla zaman geçirmek yerine internette zamanını harcadığını öne süren A.G., İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. A.G. isimli kadın tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde özetle şu iddialara yer verildi: “Kocam, eş görevini yerine getirmediği için evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Hayat çekilmez bir hale gelmiştir. Çocukların velayetinin tarafıma verilmesini talep ediyorum. Kendim ve çocuklar için toplam 24 bin lira nafaka ile boşanmada kusurlu olduğu için eşimin 100 bin lira maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini istiyorum.”

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. A.G. adlı kadının davasını kabul eden mahkeme, tarafların ‘çekişmeli’ olarak boşanmalarına karar verdi. Çiftin çocuklarının velayetini anneye veren mahkeme, baba ile çocuklar arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi sağlanmasına hükmetti. F.G. adlı erkeği tam kusurlu bulan mahkeme, 100 bin lira tazminatı boşandığı eşi F.G.’ye ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca F.G.’nin boşandığı eşi ve çocuklarına aylık 15 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.