Evlilik vaadi tuzaÄŸÄ±yla 200 bin liralÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ± Ä°Ã§eceÄŸime ilaÃ§ kattÄ±lar, ÅŸantaj yaptÄ±lar

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Samsun'da tekstil atÃ¶lyesi iÅŸleten, 27 yÄ±llÄ±k evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± Salim KayaoÄŸlu (48), savcÄ±lÄ±ÄŸa giderek evleneceklerini sÃ¶yleyip kendisini dolandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iki kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda ÅŸikayette bulundu. KayaoÄŸlu, ÅŸikayetinde eÅŸiyle arasÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸunu bilen iki kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n birlikte alkol aldÄ±klarÄ± evde kendisini ilaÃ§la uyutup, para ve cep telefonunu Ã§aldÄ±klarÄ±nÄ± ve uygunsuz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Ã§ektiklerini ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri eÅŸine gÃ¶nderecekleri tehdidinde bulunan kadÄ±nlarÄ±n kendisinden sÃ¼rekli para istediklerini ileri sÃ¼ren KayaoÄŸlu, bankadan Ã§ektiÄŸi toplamda 200 bin lirayÄ± onlara verdiÄŸini iddia etti.

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"Ä°Ã‡ECEÄžÄ°ME Ä°LAÃ‡ EKLEYÄ°P BENÄ° BAYILTTILAR"

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± olayÄ± anlatan Salim KayaoÄŸlu, "DÃ¼kkanÄ±mÄ± yeni aÃ§tÄ±ÄŸÄ±m zamanlarda karÄ±mla tartÄ±ÅŸÄ±p, altÄ± - yedi ay ayrÄ± yaÅŸadÄ±k. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda dÃ¼kkanda kalÄ±yordum. O sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde benim karÄ±mla ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± duyduklarÄ±nda benimle evlenme vaadiyle dÃ¼kkana geldiler. EÅŸimle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildikleri iÃ§in benimle evlenmek vaadiyle gelip beni dolandÄ±rdÄ±lar. Ben avukata vekaletname verip karÄ±mla boÅŸanma iÅŸlemleri baÅŸlattÄ±m fakat karÄ±m iÅŸ kazasÄ± geÃ§irdiÄŸi iÃ§in boÅŸanamadÄ±k. BoÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸumuz iÃ§in onlar da 'KarÄ±nla boÅŸan, bizimle evlen' dediler. Daha sonrasÄ±nda buluÅŸtuÄŸumuzda benim iÃ§eceÄŸime ilaÃ§ ekleyip beni bayÄ±lttÄ±lar. Ãœzerimdeki paralarÄ± ve telefonlarÄ±mÄ± aldÄ±lar. Telefonumdan internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek, hesaplarÄ±mÄ± boÅŸalttÄ±lar. Bana verdikleri iÃ§ecekte ilaÃ§ olduÄŸunu hastanede Ã¶ÄŸrendim. Ä°ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m insanlardan gelen bildirimlerden dolayÄ± mobil bankacÄ±lÄ±k uygulamasÄ±nda ÅŸifre yoktu" iddiasÄ±ndan bulundu.

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"ELLERÄ°NDE OLAN FOTOÄžRAFLARLA BENÄ° VE AÄ°LEMÄ° TEHDÄ°T ETTÄ°LER"

Salim KayaoÄŸlu, "Ellerinde olan fotoÄŸraflarla beni ve ailemi tehdit ettiler. Ben de tehditlere boyun eÄŸmek zorunda kaldÄ±m. Ben alkol aldÄ±ktan sonra Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± 'Ailene gÃ¶steririz' diye tehdit ettiler. Bu yÃ¼zden ben de onlara istedikleri Ã¶demeleri yapmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±m. EÅŸim ilk zamanlarda bu olaylarÄ± bilmiyordu. Ben de eÅŸim Ã¶ÄŸrenene kadar tehdit edildikÃ§e Ã¶deme yaptÄ±m. BeÅŸ tane bankadan 200 bin liraya yakÄ±n kredi Ã§ektim" dedi.