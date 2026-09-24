Evlilik arifesinde korkunç son: Nişanlısını bıçakla öldürdü

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ADANA Sarıçam’da evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur (18) ile nişanlısı Ayşegül Kırğıl (19), pazartesi sabahı nikâh işlemleri için gerekli tahlilleri vermek üzere hastaneye gidiecekti. Apartman dairesinde Ayşegül Kırğıl, 08.00 sıralarında, nişanlısını uyandırınca çift arasında tartışma çıktı. Uyandırıldığı için öfkelenen Hasan Temur, iddiaya göre Ayşegül Kırğıl'ı yumruklayıp tokatladı. Bunun üzerine Kırğıl, mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı. Temur'un yere yığıldığını gören Kırğıl, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Balcalı Hastanesi'ne götürülen Temur, kurtarılamadı. Hasan Temur'un cenazesi, önceki gün toprağa verildi.

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‘UYANDIRMAK İSTEMİŞTİM’

Şüpheli Ayşegül Kırğıl polis tarafından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette sorguya alınan Kırğıl, "Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip, bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Kırğıl, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AYŞE’Yİ SOKAK ORTASINDA KATLETTİ

Isparta Şarkikaraağaç’a bağlı Çarıksaraylar beldesindeki evde dün 01.00 sıralarında, Fatih Kapçı (37) ve eşi Ayşe Kapçı (35) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ayşe Kapçı, babasının evine gitmek için evden çıktı. Fatih Kapçı sokakta eşinin önünü keserek yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle 2 el ateş etti. Ayşe Kapçı kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Ayşe Kapçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Fatih Kapçı, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Pompalı tüfek ve

2 fişeğe el koyuldu. Çiftin 2 çocuğu korumaya alındı.

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AKRABA KAVGASINDA KADINA SALDIRI

İstanbul Sultangazi’de önceki akşam saatlerinde, bir evde akraba olan kişiler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Kavgada bir kişi, yerdeki kadına yumruklarla saldırdı. Kadın, bu kişinin elinden güçlükle kurtarıldı. Bu sırada yumrukların hedefi olan kadının yanında bulunan kişi, saldırıya yumruk ve tekmelerle karşılık verdi. Kadına saldıran kişi uzaklaşırken bebek arabasını fırlattı.

Yumrukların hedefi olan kadın ve yanındaki kişi, “Çocuğu getirin buraya” diye bağırdıktan sonra bir başka kadından bebeği aldı. Kavga bir süre daha devam ederken, kadın ve yanındaki kişi bebeği alarak sokaktan ayrıldı. Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.