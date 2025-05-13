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Evliliğinin kaderi bu kediye bağlı... Anlatırken gözyaşlarını tutamadı

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#Kedi#Adana#Adana Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 09:17

Adana’da kedisi kaybolan bir kadın bulana 15 bin lira ödül vereceğini söylerken, kedinin bulunmaması halinde onu çok seven kocasının kendisini boşayacağını söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

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Zeynep Eğri bundan 3 gün önce "Diablo" adını verdiği ama "Mamak" diye seslenince de gelen scootish fold cinsi kedisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktı. Ancak çok sevdiği kedisi bir süre sonra kayboldu. 1 yaşında olan ve çipi de bulunan kediden bir daha haber alamayan Eğri, perişan oldu.

Evliliğinin kaderi bu kediye bağlı... Anlatırken gözyaşlarını tutamadı

"KEDİMİZİ EŞİM DE ÇOK SEVİYOR 'ONA BİR ŞEY OLURSA SENİ BOŞARIM' DEMİŞTİ"

Eğri, eşi Hamza Eğri’nin de kediyi çok sevdiğini belirterek, "Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha önce de gitmiş ama geri gelmişti. Bu kez gelmedi. Eşim de kediyi çok seviyor. O da yurt dışına çalışmaya gitti. Giderken 'kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım' demişti. Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım" dedi.

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Evliliğinin kaderi bu kediye bağlı... Anlatırken gözyaşlarını tutamadı

"BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİM"

Kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini belirten Zeynep Eğri, "Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Ayrıca onun 3 tane yavrusu var. Bulana o yavrulardan da hediye edebilirim, yeter ki kedim geri gelsin. Biz onsuz yaşamıyoruz.

Evliliğinin kaderi bu kediye bağlı... Anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Evliliğinin kaderi bu kediye bağlı... Anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Evliliğinin kaderi bu kediye bağlı... Anlatırken gözyaşlarını tutamadı

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#Kedi#Adana#Adana Haberleri

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