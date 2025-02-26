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Evliliği sonrası kızı dava açmıştı... İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda

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#İnan Kıraç#Emine Alangoya#İpek Kıraç
Evliliği sonrası kızı dava açmıştı... İnan Kıraç Adli Tıp Kurumunda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 11:39

Kıraç Holding sahibi İnan Kıraç Emine Alangoya ile yaptığı tartışmalı evlilik nedeniyle Kızı İpek Kıraç'ın aile mahkemesine açtığı davada Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi

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İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istedi. Mahkeme bunun üzerine İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti. İnan Kıraç sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

Evliliği sonrası kızı dava açmıştı... İnan Kıraç Adli Tıp Kurumunda

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#İnan Kıraç#Emine Alangoya#İpek Kıraç

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