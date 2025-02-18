Evliliği bitiren bardak

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, M.A. isimli erkek ile G.A. adlı kadın 2018’de evlendi. Çiftin bu evliliğinden çocukları bulunmuyordu. İddiaya göre G.A. isimli kadın, evlilikleri boyunca kocası M.A.ya karşı, hakaret içerikli konuşmalar ve aşağılayıcı davranışlarda bulundu. Çiftin evlilik birliğinin bitmesine neden olan olay ise G.A.’nın eve gelen misafirlerin yanında kocasının kafasına bardak fırlatmasıyla oldu. Misafirlerle ilgilenmeyen G.A. sürekli eşine karşı küçük düşürücü ve alaycı ifadelerde bulundu. Yaptığı bu hareketin doğru olmadığını söylemesi üzerine daha da sinirlenen G.A., kocası M.A.’nın kafasına bardak fırlattı. G.A.’nın bir kadın ve eş olarak kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirmediğini ve evlilik birliğine bağdaşmayacak davranışlarda bulunduğunu ileri süren M.A., ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ boşanma davası açtı. M.A. isimli koca ayrıca, eşinden 5 bin lira nafaka ile 250 bin lira da manevi tazminat istedi. Davaya cevap veren G.A. ise iddiaları reddetti ve kocasının kendisine iftira attığını ileri sürdü.

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20 BİN LİRATAZMİNAT

İstanbul Aile Mahkemesi’nde yaklaşık bir yıldır görülen davada karar açıklandı. G.A. isimli kadını kusurlu bulan mahkeme, çiftin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, eşine sürekli hakaret ve aşağılayıcı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle G.A. adlı kadını 20 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti.