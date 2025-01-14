Evliliğe 150 bin lira 3 çocuğa ayda 5 bin lira

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı’nda özetle şunları söyledi:

“Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir.

m 2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2.38 iken; bugün bu rakam 1.51’e düşmüştür. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2.1 olduğu dikkate alındığında durumun vahameti daha iyi anlaşılacaktır.

m Yıllık nüfus artış hızımız ise 2022 yılında binde 7 iken, 2023’te binde 1.1’e gerilemiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10’un üzerine çıkmış; ortalama yaşımız da 34 sınırına dayanmıştır.

EVLİLİKLER AZALDI BOŞANMALAR ARTTI

- Tüm bunlarla birlikte evlenme yaşı önemli ölçüde yükselmiş, boşanma oranları ise aynı nispette artmıştır.

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- Evlenme hızı 2023’te binde 6.63 olarak gerçekleşti.

- Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden “kaba boşanma hızı” ise 2.01’e çıktı.

İLK EVLİLİK YAŞI 26-28’E YÜKSELDİ

- Boşanmaların yüzde 33.4’ünün evliliğin ilk 5 yılı içinde; yüzde 21.7’sinin ise evliliğin 6 ila 10’uncu yılları arasında meydana geldiği göze çarpıyor.

- Ülkemizde ilk evlenme yaşının kadınlar için 26’ya; erkekler için ise 28’e yükseldiğini görüyoruz. İlk anne olma yaşı, geçmişte görülmemiş biçimde 29’u aşmış vaziyette.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye’deki tüm aileleri temsilen ülkenin farklı kesimlerinden gelen ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İKİ YIL ÖDEMESİZ EVLİLİK KREDİSİ

2025 Aile Yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu’nu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Biliyorsunuz, bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz.

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TEK SEFERLİK DOĞUM YARDIMI 5 BİN LİRA

Aile ve Gençlik Fonu’ndan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Dünya evine girecek gençlerimiz bu imkândan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.

2. VE 3. ÇOCUKTA HİÇBİR ŞART YOK

İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii ailelerimize yönelik müjdelerimiz sadece bunlarla sınırlı değil. Aile kurmayı teşvik edecek; maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.

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KADINLARA ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ

Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkânları hayata geçireceğiz. Çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz. Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkânları ailelerimizin istifadesine sunmayı da önemsiyoruz. Bunun haricinde geniş bir alanda faaliyetleri, projeleri ve müjdeleri de inşallah yıl boyunca ailelerimizle paylaşacağız.”

3 ÇOCUKLU GÖSTERİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan programa eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Aile Yılı kamu spotu izletildi, Alagöz Kültür Sanat Gösteri ekibi tarafından destanların dans gösterimi yapıldı. Gösteride 3 çocuğa hitaben 3 çocuklu bir aile de gösteride yer aldı.

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ÇOK KIYMETLİ BİR ADIM

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile Yılı’na ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Aile, sevginin ve huzurun temeli, bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır. Aile Yılı’nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum.”

YAKINDAN İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, programa katılan down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.

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TUHAF ZAMANLAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Kelimenin tam anlamıyla tuhaf zamanlarda yaşıyoruz” diyerek şu eleştirilerde bulundu: “Neoliberal kültür akımları sınırları aşarak dünyanın dört bir yanına nüfuz ediyor, toplumsal dokuyu şekillendiriyor. Dijital platformlarda yer bulan diziler, filmler, yayınlar ve daha pek çok içerik; çoğu zaman kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere sebep oluyor. LGBT’nin koçbaşı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir. İş dünyasından medyaya, sinema sektöründen spora, oyunlardan dijital mecralara kadar hemen her alanda daha nobran, daha baskıcı;, daha ürpertici bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Sırasıyla bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz.”