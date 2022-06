Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evleneli dört yıl oldu. Evlenmeden önce hayatımın çok güzel, eğlenceli olduğunu düşünürdüm. Dilediğim yere gider, dilediğim şekilde yaşardım. Daha sonra eşimle tanıştım ve kısacık bir süre içinde evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra anladım ki, bekar yıllarım aslında hiç de sandığım kadar harika değilmiş. Aslında bunun birkaç sebebi var. Ben normalde de düzenli yaşamayı seven bir insanımdır fakat evlendikten sonra hayatım tam anlamıyla ‘temiz’ bir hal aldı. Mesela beslenme şeklim iyileşti, hayatımda ilk kez eşim sayesinde kabak, pırasa gibi ‘gözüme korkunç görünen’ sebzeleri yedim… Üstelik sevdim de. Buzdolabını her açtığımda en az birkaç çeşit meyve görüyorum ve üstelik bu meyveler ben hatırlayıp yiyene kadar çürüyüp gitmiyor, her akşam mutlaka yeniyor. Hayatımda ilk check-up’ı eşim ile yaptırdım. İki üç ayda bir düzenli kan testi verilmesinin önemli olduğunu, güneş kremi kullanılması gerektiğini, evde canlı bitki beslemenin ruha iyi geldiğini yine eşimle öğrendim. Daha sayamayacağım çok şey var ama bu araştırma sonuçlarının doğru olduğuna inanıyorum. Şahsen ben dört yılda ömrümün en az on sene uzadığını düşünüyorum!

Gürkan S. / 38 yaşında