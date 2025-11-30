×
Evli olup sosyal medyada bunu yapanlar dikkat! Mahkeme 'ağır kusur' dedi, boşanma nedeni saydı

#Yargıtay#Evlilik#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 15:43

Kayseri Barosu avukatlarından Tevfik İmamoğlu, Yargıtay'ın sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu kabul ederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine karar verdiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Avukat Tevfik İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğinde bir karar verdiğini söyledi. Sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedildiğini ifade eden İmamoğlu, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal bir karar verdi. Aslında kararı ilk derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesi veriyor. Davacı eş, kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürmüştür. Mahkeme de bu sebeple ve dosya kapsamı itibarıyla kocayı ağır kusurlu bulmuştur. İstinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza atmıştır.

"TÜM ETKİLEŞİMLER KUSUR ORANINI BELİRLİYOR"

Bu karar ile birlikte evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu. Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir. Bu nedenle sosyal medya davranışları boşanma davalarında artık somut kusur olarak kabul edilmekte ve bu etkileşimler boşanma davalarında artık güçlü deliller arasında yer alıyor. Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor. Vatandaşlara sosyal medya kullanırken bu hususu dikkate almalarını öneriyorum" dedi.

Fotoğraf: iStock

