Evli olmasına rağmen Nagihan’a bela olmuş

BURSA’da Halit Dertli (49), önceki gün 18.30 sıralarında, eski kız arkadaşı Nagihan Karadeniz’in (40) sahibi olduğu Nilüfer ilçesindeki güzellik merkezine giderek içerideki herkesi dışarı çıkartıp kapıyı kilitledi. Ardından silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşyerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli’yi başlarından vurulmuş halde buldu. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nagihan Karadeniz, sağlık çalışanlarının tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karadeniz’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Dertli’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Halit Dertli’nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

1 YIL ÖNCE AYRILMIŞLAR

Halit Dertli’nin olaydan önce içeridekileri çıkardığı güzellik merkezinin kapısında 7 kurşun izi olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz’in 1 yıl önce ayrıldıkları belirtildi. Barışmak için eski sevgilisinin işyerine giden Halit Dertli’nin, ısrarına rağmen kendisini reddedince Nagihan Karadeniz’i tabancayla vurduğu bildirildi.

Nagihan Karadeniz’in cenazesi ise dün ikindi vakti Mihraplı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.