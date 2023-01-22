Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Evli çifti ölüm ayırdı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Adıyaman#Fatoş Ormankıran
Evli çifti ölüm ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 13:01

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada Fatoş Ormankıran (32) öldü, eşi Ahmet Ormankıran (35) ise yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Besni-Gölbaşı kara yolunun 5’inci kilometresinde Oyalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Alaca yönetimindeki 02 HA 100 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Ahmet Ormankıran'ın kullandığı 02 DA 730 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ahmet Ormankıran ile yanındaki eşi Fatoş Ormankıran yaralandı. Yaralı çift, çağırılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edilen Fatoş Ormankıran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli çifti ölüm ayırdı

Fatoş Ormankıran’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, eşi Ahmet Ormankıran’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Kazanın ardından diğer otomobil sürücüsü Hüseyin Alaca gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Adıyaman#Fatoş Ormankıran

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı