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Gaziantep'te aile faciası... Evli çift ve oğulları 2'nci kattan düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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#Gaziantep#Kaza#Aile Dramı
Gaziantepte aile faciası... Evli çift ve oğulları 2nci kattan düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 21:02

GAZİANTEP’in Şahinbey İlçesi'nde Sakine Y., eşi Murat Y. ile 6 yaşındaki oğulları L.Y., 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Sakine Y. hayatını kaybederken, eşi Murat Y. ile oğlları L.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Şahinbey İlçesi Abdulhamithan Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Sakine Y., eşi Murat Y. ile oğulları L.Y.'nin evlerinin penceresinden zemine düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Sakine Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Murat Y. ile oğlu L.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çift ve oğullarının pencereden nasıl düştüğünü araştıran polis, olay sırasında çiftin diğer çocukları E.Y. (7) ile K.Y.'nin (4) evde olduğunu belirlerdi. İki çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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#Gaziantep#Kaza#Aile Dramı

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