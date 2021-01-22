Evli çift otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 182 gram esrar ele geçirilirken, Ahmet Damar ve eşi F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahmet Damar tutuklanırken eşi F.D. ise serbest bırakıldı.