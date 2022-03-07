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Evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izlediler

#Antalya#Yangın#İtfaiye
Evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izlediler

Antalya'da elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen hamile Şerife Tokgöz ile annesi Cevriye Tokgöz, ayakta tedavi edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izleyen anne ile kızını komşuları sakinleştirdi. Olayın şokunu yaşadığını belirten Cevriye Tokgöz, "Bir anda etrafı duman sardı. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

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Yangın, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Elektrikli sobadan çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların bütün binaya dağılması ile apartman tahliye edildi.

Evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izlediler

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen ve hamile olduğu belirtilen ev sahibi Şerife Tokgöz ile annesi Cevriye Tokgöz, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangına müdahaleyi gözyaşlarıyla seyreden anne ile kızını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izlediler

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'BİR ANDA ETRAFI DUMAN SARDI'

Olayın şokunu yaşadığını belirten Cevriye Tokgöz, "Bir anda etrafı duman sardı. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

Yangının elektrikli sobadan çıktığını söyleyen Osman Tokgöz ise "Kızım Şükriye bir süre önce evlendi. Biz de kiradan çıkıp, yanlarına taşındık. Elektrik sobası devrilince yangın cıkmış. Evden duman çıkmaya başlayınca kendimizi dışarıya attık" dedi. 

Evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izlediler

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#Antalya#Yangın#İtfaiye

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