Evlerinin ortasından fay geçti... 'Kıyameti yaşadık'

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Antakya ilçesine bağlı Demirköprü köyü depremde eşine az rastlanır bir olay yaşadı. Köyün ortasından geçen fay hattı, evleri ikiye böldü. Asi Nehri’nin kenarına kurulmuş köyde fay hattı çiftçilikle geçimini sağlayan Şahan Ailesi’nin evini tam ortadan ikiye ayırdı, fayın oluşturduğu yarık suyla doldu. Kenan Şahan, eşi Ayşen Genco Şahan ve oğulları Ahmet Şahan ile birlikte yarığın içine düştü. Kenan Şahan “Cehennemi, kıyameti yaşadık” dedikleri deprem gecesini şöyle anlattı:

Ece ÇELİK ve Rıza ÖZEL Hatay'dan bildiriyor...



YARIĞA DÜŞTÜK



“Hem ineklerimiz hem köpeklerimiz tüm gece uludu. deprem olacağına hiç ihtimal vermedik. Büyük bir sarsıntıyla ne olduğumuzu şaşırdık. Deprem bizi bir oraya bir buraya fırlattı. Bir anda evin ortasında bir yarık açıldı, hepimiz onun içerisine düştük. Bizim yatak odamız ve oğlumun odası bitişikti. Şu anda arasında 15 metre mesafe var. Açılan yarığa Asi Nehri doldu. Ben askerliğimi komando olarak yaptım, çukurdan çıkmayı başardım. Oğlum ve eşim boğazına kadar suya gömüldü. Su balçık, aşağı doğru çekiyor. Onları çekiyorum, başaramıyorum. Yeniden atladım. Birbirimize sarıldık, ‘Öleceksek birlikte ölelim’ dedik. Ardından su deposunun patlamasıyla kendimize geldik, ben yeniden çıktım. Oğlum alttan ittirdi, ben yukarı çıkıp tekrar çektim, eşimi kurtardık sonra da oğlumu. O sırada köpeğimiz Çilek de suyun içinde debeleniyor, onu çıkarttım. Zifiri karanlık, neresi çukur neresi düzlük göremiyoruz. Çilek bizi bir an olsun bırakmadı. Havlaya havlaya önümüzden giderek yolu gösterdi ve bizi cehennemden kurtardı. Biz koşarken önümüzde yol durmadan yarılmaya devam ediyordu.”

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EVLERİ ASİ NEHRİNE UÇTU

Fay hattının içinden geçtiği köyde yaşanan depremin ardından 20 metrelik bir kırık oluştu. İkiye ayrılan köyde fay kırığı içinden geçtiği bazı evleri ikiye böldü. Kenan Şahan, Ayşen Genco Şahan ve 17 yaşındaki oğulları depreme evlerinde yakalandı. Ayşen Şahan bitişik olan oğullarının odası ile kendi yatak odalarının 15 metre ayrıldığını ve evin metrelerce kaydığını söyledi. Şahan Ailesi depremde Asi Nehri’nin fayı doldurmasıyla güçlükle hayatta kaldı.

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