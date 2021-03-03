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Gündem
Tuna İŞLEYEN/ KÜTAHYA (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Evlerinin bahçesinde define arayan 2 şüpheli yakalandı

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Evlerinin bahçesinde define arayan 2 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde define bulmak için evlerinin bahçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çardaklı Mahallesi’nde yaşayan M.K. ve H.D.’nin evlerinin bahçesinde define bulmak için izinsiz kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında, bahçedeki kapalı garaj içerisinde yaklaşık 5 metre derinliğinde, 3 metre çapında ve 3 metre uzunluğunda tünel kazıldığı tespit edildi. Ekiplerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda, kurusıkı tabanca, dedektör, 15 metre halat, 2 makara ile kazı alanından çıktığı değerlendirilen küp ve küp parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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