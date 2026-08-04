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Evlerine izinsiz yerleşenleri uyarınca dehşeti yaşadılar: Anne ve 2 çocuğunu bıçaklayan baba-oğul tutuklandı

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#Songül Erbek#Meryem Tezcan#Hasan Teczan
Evlerine izinsiz yerleşenleri uyarınca dehşeti yaşadılar: Anne ve 2 çocuğunu bıçaklayan baba-oğul tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 14:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kendilerinden habersiz şekilde dairelerine yerleşen İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici'yi uyarmaya giden Songül Erbek ile kızı Meryem ve oğlu Hasan Tezcan, çıkan tartışmada feci şekilde darbedilip bıçaklandı. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan baba ve oğul cezaevine gönderilirken; göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hasan Tezcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Değirmendere Mahallesi’ndeki Uydukent Sitesi’nde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan Songül Erbek, Kuşadası’ndaki arkadaşlarından Bülbül Apartmanı’nın 3 ve 4’üncü katındaki 2 dairesine kendisinden habersiz olarak kiracıların yerleştiğini öğrendi.

Evlerine izinsiz yerleşenleri uyarınca dehşeti yaşadılar: Anne ve 2 çocuğunu bıçaklayan baba-oğul tutuklandı

İlçeye gelen Erbek, kızı Meryem Tezcan ve oğlu Hasan Tezcan ile birlikte Uydukent Sitesi’ne gitti. Evlerini kontrol etmek için kapıları çalan aile ile kendilerinden izinsiz olarak 3’üncü kattaki dairelerine yerleştiklerini iddia ettikleri İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici arasında tartışma çıktı.

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Evlerine izinsiz yerleşenleri uyarınca dehşeti yaşadılar: Anne ve 2 çocuğunu bıçaklayan baba-oğul tutuklandı

Bu sırada Songül Erbek, kızı Meryem ve oğlu Hasan Tezcan, Remzi ve İlhan Dikici tarafından darbedilip, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Durumu ağır olan Hasan Tezcan, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne, annesi ve kız kardeşi ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra, 31 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Remzi Dikici ve İlhan Dikici tutuklandı.

Evlerine izinsiz yerleşenleri uyarınca dehşeti yaşadılar: Anne ve 2 çocuğunu bıçaklayan baba-oğul tutuklandı

“ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM”

Yaşadığı olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirten Songül Erbek, "Yıllarca dişimden tırnağımdan artırarak biriktirdiklerimle Uydukent Sitesi’nden 11 yıl önce 2 daire aldım. O dönemde daireler tam bitmemişti. 2023 yılında sonradan İlhan Dikici’nin ortağı olduğunu öğrendiğim bir kişi bana telefon edip, yarım kalan daireleri tamamladıklarını söyledi. Benden önce 1 milyon 200 bin, ardından 2 milyon lira, sonra da 1 dairemi istedi. Bu yıl haziran ayında 2 evi de kontrol etmek için Kuşadası’na geldim. Dairelerin birinde bir kadının oturduğunu ve 3 yıldan beri de bize saldıran kişilere kira ödediğini öğrendim. Kuşadası’na bu gelişimizde de diğer daireye İlhan Dikici’nin oğlu Remzi Dikici’nin yerleştiğini gördüm. Babası ve oğlu; beni, kızımı ve oğlumu çeşitli yerlerimizden bıçaklayıp, darbetti. Kaburgamda kırık var. Ayrıca yüzüme aldığım darbe nedeniyle de bir dişim kırıldı. Oğlumun durumu daha da kötü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

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Evlerine izinsiz yerleşenleri uyarınca dehşeti yaşadılar: Anne ve 2 çocuğunu bıçaklayan baba-oğul tutuklandı

“AĞABEYİMİN SESİ KULAKLARIMDAN GİTMİYOR”

Meryem Tezcan ise "İlhan Dikici ve oğlu Remzi Dikici bizi yere yatırıp, defalarca tekmeledi. Ağabeyimin sesi hiç kulaklarımdan gitmiyor. Ağabeyim yerdeyken sürekli 'Tamam evler sizin olsun. Yeter ki annem ve kardeşime bir şey yapmayın' diyordu. Yaşadıklarımızı asla unutamayacağız." diye konuştu.

Evlerine izinsiz yerleşenleri uyarınca dehşeti yaşadılar: Anne ve 2 çocuğunu bıçaklayan baba-oğul tutuklandı

“KESİNLİKLE BASİT BİR YARALAMA OLAYI DEĞİL”

Mağdurların avukatı Uğur Balta da "Bu kesinlikle basit bir yaralama olayı değil. 62 yaşındaki bir annenin evlatlarıyla beraber hayati bölgelerinden bıçaklandığını görüyoruz. Bu yaşam hakkına yönelmiş oldukça ağır bir saldırı. Dosyadaki mevcut deliller, mağdur beyanları ve adli raporlar birlikte değerlendirildiğinde olayın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu en ilkel toplumlarda bile kabul edilebilecek bir tablo değil" dedi.

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#Songül Erbek#Meryem Tezcan#Hasan Teczan

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